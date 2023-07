Federica Quijano, hermana de Apio Quijano, defendió al cantante de los comentarios hechos por Wendy Guevara, acusándolo de clasista.

Los hechos se produjeron durante la fiesta de este viernes 14 de julio en La Casa de los Famosos México, donde Wendy Guevara tuvo una fuerte pelea con Apio Quijano.

Alterada por los efectos del alcohol, la influencer señaló al integrante de Kabah de haberla discriminado por referirse a sus orígenes como “el bajo mundo” .

A pesar de que Apio Quijano intentó explicarle a qué se refería (quería conocer su mundo y a su gente), Wendy Guevara no lo dejó hablar y le levantó la voz .

Sus acciones desconcertaron al resto de los participantes de La Casa de los Famosos México, quienes incluso pensaron que la influencer se iría a los golpes.

Wendy Guevara y Apio Quijano protagonizan pleito clasista en La Casa de los Famosos México (Especial / Captura de pantalla)

Federica Quijano acusa Wendy Guevara de mala copa y no saber controlarse

Federica Quijano se pronunció sobre la pelea entre Apio Quijano y Wendy Guevara, acusando a la influencer de mala copa.

A través de sus historias de Instagram, la cantante aseguró que lo ocurrido le dolió a su hermano mucho más de lo que la gente se imagina.

Ello, porque Apio Quijano sabe perfectamente lo que es lidiar con una persona que no controla el alcohol , por lo que incluso pensó en cambiarse de cuarto.

“Voy a defender a mi hermano siempre. No era un buen momento para esa discusión, sin embargo, Apio siempre será un caballero” Federica Quijano sobre pelea entre Apio y Wendy Guevara.

Las cosas se pusieron tensas entre Apio y Wendy 😱🔥 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/yuMyAJnoGF — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 15, 2023

Y es que luego de la pelea con Wendy Guevara, el también cantante rompió en llanto al no comprender qué de sus comentarios había afectado tanto a su amiga .

Incluso Sergio Mayer se puso de su lado, argumentando que la influencer debió haber hablado con Apio Quijano sobria, para que así poder concientizar responsablemente sobre la conciencia de clase.

Por ello, Federica Quijano puso en duda que Wendy Guevara realmente sea amiga de su hermano.

Federica Quijano defiende a Apio de Wendy Guevara (Cortesía)

Federica Quijano pone en duda amistad de Wendy Guevara hacia Apio Quijano

Federica Quijano puso en duda la amistad de Wendy Guevara hacia Apio Quijano, luego de que esta abusara del alcohol y tuviera una fuerte discusión con su hermano.

Al respecto, mencionó que no era el momento para tener esa plática y que lo mejor cuando una persona mala copea es retirarse.

No obstante, Apio Quijano no pudo tomar distancia debido a que no podía salir de La Casa de los Famosos México y Wendy Guevara lo seguía a todos lados .

Finalmente, aseguró que en su momento, será su hermano quien le explique a Wendy el por qué incluso intentó cambiarse de cuarto.