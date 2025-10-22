Desde hace 9 años, Emireth Rivera y Juan Osorio mantienen un pleito legal, el cual llegó a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Sin embargo, debido a que el proceso está detenido, Emireth Rivera alza la voz para que Juan Osorio sea juzgado por la violencia que dice ejerció sobre ella durante su relación.

Pero..¿quién es ella? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la actriz y ex esposa del productor de televisión y teatro.

¿Quién es Emireth Rivera?

Emireth Rivera es una actriz y conductora originaria de la Ciudad de México. Es conocida por ser la ex esposa de Juan Osorio, de 68 años de edad.

Emireth Rivera (emirethriverap / Instagram)

¿Qué edad tiene Emireth Rivera?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Emireth Rivera; no obstante, se sabe que nació en el año 1981, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de Emireth Rivera?

Emireth Rivera estuvo casada con Juan Osorio, a quien conoció en 2004. La ex pareja contrajo nupcias en 2006 y se separaron en 2015.

En 2016 firmaron el divorcio, ese mismo año denunció al productor televisivo por violencia psicoemocional y patrimonial que dice haber vivido durante su relación.

Juan Osorio (Venga La Alegría )

Actualmente, Emireth Rivera mantiene su vida privada en bajo perfil por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Emireth Rivera?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Emireth Rivera.

¿Cuántos hijos tiene Emireth Rivera?

Emireth Rivera no tiene hijos.

¿Qué estudió Emireth Rivera?

Emireth Rivera es egresada de Universidad Autónoma de México donde se licenció en Administración de empresas con especialidad en Estudios de género.

Asimismo tiene un master en Equidad y desarrollo por la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Emireth Rivera?

Además de desempeñarse como actriz, Emireth Rivera ingresó al mundo del espectáculo en 2011 produciendo y conduciendo contenidos de perspectiva de género.

En 2018 aceptó la candidatura a diputada del Distrito 20 de la CDMX.

Fundó el espacio Femme Awake.

Actualmente, es conferencista y vicepresidenta de la Asociación de Jefas de Empresa (AMMJE) de la Ciudad de México.

Emireth Rivera (emirethriverap / Instagram)

Emireth Rivera acusa a Juan Osorio de agresión

En los últimos meses, Emireth Rivera ha acudido a diversos medios de comunicación para denunciar públicamente a Juan Osorio, a quien también denunció legalmente.

Emireth Rivera acusa a Juan Osorio de haberla violentado psicoemocional y patrimonial así como de intento de despojo del departamento que compartieron cuando fueron pareja.

En declaraciones para la revista TV Notas, la conductora televisa informó haber presentado videos ante la Fiscalía de la Ciudad de México; sin embargo, el material no fue suficiente para que se actuará.

Por el contrario, acusa a su ex esposo y a las autoridades de crear evidencia en su contra.

“Existe un proceso no cerrado en el que hay engaño. Se manipularon documentos. Es un fraude procesal. Han sido años de desgaste. La que ha pagado las facturas más altas soy yo” Emireth Rivera

Así como asegura que el proceso legal está detenido desde hace 5 años, posiblemente por influencias ya que Juan Osorio tiene recursos económicos y políticos que en algún momento le hicieron sentir miedo y, por ello, propiamente calló.