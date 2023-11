¿Quién es Dhasia Wezka? La influencer contó cómo vivió de violencia intrafamiliar durante su infancia en el podcast de UnTalFredo, historia que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Dacia Fernanda Cortez Wezka, mejor conocida como Dhasia Wezka -29 años de edad- es una influencer que además de ser exnovia de Rayito, recientemente se ha hecho viral en redes sociales tras contar su historia de vida.

Y es que en el último podcast del también influencer, UnTalFredo -31 años de edad-, Dhasia Wezka fue su invitada en donde reveló detalles que todo el internet desconocía.

En el último podcast del influencer UnTalFredo, se ha publicado la entrevista con Dhasia Wezka, quien relató cómo es que en su infancia sufrió violencia intrafamiliar.

Dhasia Wezka es una influencer que crea contenido para YouTube e Instagram, desde el 2015; actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores y 4.8 millones de seguidores.

Nacida en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México un 14 de abril de 1994, Dhasia Wezka se ha convertido en una exitosa influencer después de tener una vida difícil.

Pues tal y como relató Dhasia Wezka en el podcast, ella creció en un hogar violento debido a su papá en donde tanto ella, su mamá y su hermana eran violentadas.

Pues entre los castigos que imponía estaba el ser encerrada más de 12 horas en una habitación sin poder ir al baño.

Dhasia Wezka también contó que su papá la obligaba a comerse todo lo que estaba en el plato, de lo contrario lo licuaba todo y las obligaba a tragarlo todo con un embudo.

Incluso Dhasia Wezka relató la vez que su papá le hizo comentarios racistas a su hermana e incluso la bañó con cloro para “quitarle su color de piel” , lo cual resultó en un daño a su cuerpo.

No conforme con la violencia intrafamiliar que vivía y en donde en una ocasión, su papá golpeó tanto a su mamá que le desprendió parte de la oreja, Dhasia Wezka contó que padeció de bullying en la escuela.

La influencer tuvo un romance con Ryan Hoffman -35 años-, también conocido como Rayito; hermano de Yoss Hoffman -33 años de edad-.

Dhasia Wezka y Ryan Hoffman salieron en 2014, aunque al principio parecía todo bien, ambos revelaron el término de su relación por mutuo acuerdo.

No obstante, Rayito compartió en sus historias un video de Dhasia Wezka besándose con otra persona, dejando mal parada a la influencer quien no tardó en contestarle.

“Soy una mujer soltera que terminó esa relación porque no me respetaban. El problema es que ya no soy su pendeja que le aguanta esas mamadas que hace. Entonces no me vengan a molestar a mí porque yo terminé esa relación por salud mental. Muchísimas gracias, Rayito. Ya supérame, por favor”

Dhasia Wezka