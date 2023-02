Dhasia Wezka subió algunas historias en Instagram dejando ver que su historia con Diego Ortiz terminó, pero ¿qué provocó todo? Lo que la influencer compartió solo dejó más dudas.

Y es que contó que estaba en medio de la decisión de si darle o no, una segunda oportunidad, pero un audio de la noche anterior la hizo ver la realidad.

Ahora, Dhasia Wezka -de 28 años de edad- cree que Diego Ortiz “se vendió muy caro” y lo comparó con un celular de juguete, de esos que venden en el tianguis.

Hace unas horas, Dhasia Wezka compartió un video en sus historias de Instagram donde pide que ya no la relacionen con Diego Ortiz -de edad desconocida- con quien sostiene un romance desde 2021.

Cabe destacar que Dhasia Wezka ya había terminado en una ocasión con el fotógrafo, pero esta vez dejó ver que era definitivo, pues aseguró: “para mí ese hombre deja de existir”.

La influencer dejó ver que pese a que recién se habían visto para hablar y terminar las cosas de buena manera, pensó en darle una segunda oportunidad, pero todo cambió.

“Yo sabía que ayer se había ido de fiesta” dijo, pues contó que ‘alguien’ le mandó un audio de lo que pasó y esto la hizo recapacitar sobre esta segunda oportunidad.

“Yo tomé la decisión de terminar con Diego, sin embargo, no nos habíamos visto para platicar, hoy nos vimos. Yo lamentablemente, pero afortunadamente me di cuenta de algo… Sabía que había salido de fiesta ayer, nos vimos porque teníamos que hablar para terminar la relación bien, acabo de escuchar un audio de todo lo que pasó en su fiesta el día de ayer, lo que acabo de escuchar ahorita me lastimó pasado de verga”.

Dhasia Wezka, influencer.