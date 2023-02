La youtuber mexicana Dacia Fernanda Cortez, mejor conocida como Dhasia Wezka, logró uno de sus mayores sueños y rompió en llanto porque ella sola pudo concretarlo.

La emotiva reacción de Dhasia Wezka al firmar las escrituras de su nuevo departamento fueron captadas en un video, al que reaccionaron sus seguidores con aplausos y reflexiones sobre los nuevos sueños de las mujeres modernas.

Luego de tomar posesión de su departamento, Dhasia Wezka mostró el lado no tan agradable de contar con una propiedad, lo que la hizo consciente de que ya es toda una adulta.

Nacida el 14 de abril de 1994, en el Estado de México, Dhasia Wezka se dio a conocer a través de su canal de YouTube, donde comparte videos sobre moda, belleza y su vida diaria.

El contenido creado por Dhasia Wezka le ha permitido sumar más de siete millones de seguidores y convertirse en una de las influencers más importantes de la actualidad.

En el ámbito económico, esta situación la ha permitido a la youtuber Dhasia Wezka convertirse en una mujer independiente, que ahora cuenta con su propio departamento.

Este logro es tan importante para Dhasia Wezka que compartió en su cuenta de Instagram fotos y un video del emotivo momento en el que no pudo llorar al firmar las escrituras.

Los seguidores de Dhasia Wezka reaccionaron, diciéndose muy felices por su logro conseguido con arduo trabajo. Otros más, le confesaron que ellos tambié persiguen el mismo sueño.

“Felicidades Dhasia, me inspiras y me haces sentir que si se puede!!! 🙌”

En una publicación previa, Dhasia Wezka contó que tener su propia casa había sido el sueño más anhelado de toda su vida, ya que por años tuvo que padecer en lugares ajenos que debían abandonar a media noche por no tener para pagar la renta.

También, tenían que sufrir incomodidades por vivir con parientes, sin derecho a su intimidad e incluso, deshaciéndose de sus pocos muebles para poder comer.

“Hubo ocasiones en donde teníamos que salir corriendo en la madrugada porque se debían muchos meses de renta y teníamos que huir. En algunas ocasiones llegaba y ya no había muebles porque se vendían para poder tener algo que comer.

“Siempre supe que yo no quería repetir ese patrón, que no quería vivir en un lugar donde se me tratara mal física y mentalmente y que un día iba a lograr tener mi propio techo. Un techo donde no existan los gritos, los problemas, donde nunca volveré a sentir la incomodidad de meterme a bañar y pedir permiso para jugar, poder tomar lo que quiera del refrigerador sin sentir miedo a que me cachen o regañen, donde nunca nadie jamás podrá irrumpir mi paz”

Dhasia Wezka