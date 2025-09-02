A sus 39 años de edad, Chloe Malle es la nueva editora de Vogue tras la renuncia de la emblemática Anna Wintour.

Desde que Anna Wintour dejó su puesto surgieron varios rumores sobre su sucesora, pero ya se confirmó a Chloe Malle, por lo que a continuación te decimos todo sobre ella

¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Chloe Françoise Malle nació en Nueva York, Estados Unidos y es hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle.

Chloe Malle (@chloemalle / Instagram )

Creció entre París y Los Ángeles hasta que su padre falleció cuando ella tenía 10 años.

Un detalle interesante de su vida es que su madre interpretó a la Editora en Jefe de Vogue en Sex and the City.

Aunque sus papás se dedicaron a la industria del espectáculo, Chloe Malle mostró desde pequeña interés por el mundo editorial.

¿Cuántos años tiene Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Chloe Malle tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Desde el 2015 Chloe Malle se encuentra casada con Graham Albert.

¿Qué signo zodiacal es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Chloe Malle nació el 8 de noviembre de 1985 por lo que es del signo zodiacal Escorpio.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo de Escorpio se distinguen por ser intensas, pasionales, leales, misteriosos y tienen una gran intuición.

También son personas analíticas, protectoras, exigentes, sensibles y reservadas.

Chloe Malle (@chloemalle / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Chloe Malle y Graham Albert tienen dos hijos: Louis, que nació en 2020, y Alice, que nació en 2022.

¿Qué estudió Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Chloe Malle realizó sus estudios en Literatura Comparada y Escritura en la Universidad de Brown.

¿En qué ha trabajado Chloe Malle, la nueva editora de Vogue?

Chloe Malle comenzó su carrera como pasante dentro de New York Observer, donde se dedicaba a los temas de bienes raíces.

En Vogue, Chloe Malle lleva más de 14 años y es que primero se inició como Editora de Sociales y desde entonces ha enfocado su carrera en las industrias de la moda y la belleza.

Su experiencia llevó a Chloe Malle a liderar el podcast de moda y cultura “The Run-Through with Vogue” con Chioma Nnadi.

Desde su ingreso en 2011, Chloe Malle ha cumplido varios roles en Vogue, desde la escritura hasta la edición y el podcasting.

En 2023 Chloe Malle se convirtió en Editora Digital, puesto que desempeñó hasta este momento

También ha escrito para otros medios como The New York Times, The Wall Street Journal y Architectural Digest, entre otros.

Como parte de Vogue, Chloe Malle fue responsable de conseguir una sesión fotográfica para la revista de la boda en la Casa Blanca en 2022 de Naomi Biden, nieta del entonces presidente de EU, Joe Biden.

Así como una entrevista con Lauren Sánchez antes de su boda con el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.

Chloe Malle (@chloemalle / Instagram )

Así anunció Anna Wintour a Chloe Malle como la nueva editora de Vogue

En la última edición de Vogue al mando de Anna Wintour, Chloe Malle se encargó de la entrevista y el artículo de portada sobre la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Desde ese momento se especuló que podría ser la nueva editora en Jefe, sin embargo también surgieron otros nombres.

Según varios medios, Anna Wintour fue la encargada de elegir a Chloe Malle como la encargada de liderar la edición norteamericana de Vogue.

Chloe Malle resaltó entre los otros candidatos porque conoce a la perfección en ADN de la empresa, además de que ha demostrado tener grandes habilidades, liderazgo y profesionalismo.

La elección de Chloe Malle como la nueva editora de Vogue parece que va enfocado a la experiencia que tiene en el mundo digital.

Y es que tal parece que con la dirección de Chloe Malle, Vogue va a apostar por un enfoque más online, entre los cambios que se harían se encuentran:

Menos publicaciones impresas.

Más contenido digital para fidelizar a la audiencia.

Menos textos largos y más contenido interactivo en redes sociales como Instagram y TikTok.

Cabe señalar que Anna Wintour seguirá siendo directora de contenidos de la editorial Condé Nast, cargo para el que fue nombrada en 2020.

Esto significa que seguirá supervisando los contenidos de Vogue, junto con otras publicaciones de la empresa, como GQ, Wired y Tatler.