Se dio a conocer que el puesto de Anna Wintour en Vogue ya aparece como vacante en LinkedIn.

Luego de que Anna Wintour -de 75 años de edad- renunciara como editora en jefe de Vogue, ha comenzado la búsqueda de su reemplazo.

LinkedIn ya tiene como vacante el puesto de Anna Wintour en Vogue

Para quienes quieran el puesto de Anna Wintour en Vogue, la vacante ha sido subida a la plataforma LinkedIn.

La cadena de medios, Condé Nast, usó LinkedIn con la intención de encontrar a su siguiente “jefe de contenido editorial de US Vogue”.

Puesto de Anna Wintour en Vogue ya aparece como vacante en LinkedIn (Especial)

El anuncio, que viene con una imagen collage de vestidos y la frase “Estamos contratando”, invita a los interesados a mandar vía mail su CV.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los usuarios de LinkedIn y redes sociales.

Muchos aprovecharon la publicación para comentar y asegurar que se postularán con la intención de trabajar en Vogue.

Otros internautas han tomado con más humor la vacante y piensan que se trata de publicidad para la película El diablo viste a la moda 2.

Anna Wintour en la Met Gala 2025 (JAMIE MCCARTHY / Getty Images via AFP)

¿Por qué renunció Anna Wintour como editora en jefe de Vogue?

El mundo de la moda quedó sin palabras luego de que Anna Wintour confirmara que dejaba el puesto de editora en jefe de Vogue tras casi cuatro décadas.

Los motivos detrás de la renuncia de Ann Wintour, anunciada el pasado 26 de junio, tendrían que ver con cambios en Condé Nast.

Dicho conglomerado de medios estaría buscando cambiar su nuevo modelo de liderazgo.

Ahora bien, pese a la renuncia de Anna Wintour, la ejecutiva británica- estadounidense, continuará ligada a Vogue.

Anna Wintour seguirá siendo directora editorial global de Vogue y directora de contenido del conglomerado .

Esto significa que Anna Wintour no dejará de supervisar publicaciones de Condé Nast como GQ, Vanity Fair o Glamour, pero no de The New Yorker.

Cabe señalar que el cargo de Anna Wintour como editora en jefa desaparecerá y será renombrado como “jefe de contenido editorial”.