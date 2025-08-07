El nombre de Carolina Díaz ha sido salpicado tras confirmarse que Bryan Skabeche y Lesslie Polinesia mantuvieron un noviazgo.

Varios internautas, acusan a Carolina Díaz, novia actual de Bryan SKabeche de ser la tercera en discordia.

¿Quién es Carolina Díaz?

Carolina Díaz nació el 20 de agosto de 1994 en Tijuana, Baja California y es una creadora de contenido y youtuber mexicana.

La popularidad de Carolina Díaz inicio cuando fue parte de Badabum, empresa mexicana de producción de contenido digital.

Carolina Díaz (Instagram @soycarolinadiaz / Instagram @soycarolinadiaz)

Después de su salida de la empresa, Carolina Díaz decidió abrir su propio canal de YouTube, que cuenta con más de 12 millones de subscriptores.

El contenido que comparte Carolina Díaz en sus redes sociales es sobre estilo de vida, belleza y experiencias de la vida cotidiana.

Con su esencia y carisma conquistó millones de internautas creando contenido de retos, vlogs, hauls, tendencias y bromas.

¿Que edad tiene Carolina Díaz?

Se conoce que Carolina Díaz, novia de Bryan SKabeche tiene 27 años de edad.

Carolina Díaz (Instagram @soycarolinadiaz / Instagram @soycarolinadiaz)

¿Quién es la pareja de Carolina Díaz?

Carolina Díaz mantiene un noviazgo con el influencer mexicano Bryan Skabeche desde 2023.

Carolina Díaz (Instagram @soycarolinadiaz / Instagram @soycarolinadiaz)

¿Qué signo zodiacal es Carolina Díaz?

Carolina Díaz pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Díaz?

Por el momento, Carolina Díaz no tiene hijos.

¿Qué estudió Carolina Díaz?

Carolina Díaz es egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación.

Carolina Díaz (Instagram @soycarolinadiaz / Instagram @soycarolinadiaz)

¿En qué ha trabajado Carolina Díaz?

Carolina Díaz se ha convertido en una creadora de contenido en redes sociales por más de cuatro años.

Conocida últimamente más por mostrar su estilo de vida y bromas en videos.

También ha participado como presentadora de premios y eventos, así como ser embajadora de marca deportiva.

Carolina Díaz (Instagram @soycarolinadiaz / Instagram @soycarolinadiaz)

Carolina Díaz es la novia de Bryan SKabeche tras terminar con Lesslie Polinesia

Bryan SKabeche se encuentra en polémica luego de que se confirmara que mantuvo un noviazgo con Lesslie Polinesai por aproximadamente 10 años.

Hace poco se hizo viral un video de una carta que Bryan Skabeche le escribió a Lesslie Polinesia con fotos inéditas de su relación.

Además, la carta digital contenía mensajes cursis de Bryan SKabeche a Lesslie Polinesia expresando su amor.

Ante la polémica, Bryan SKabeche se pronunció en redes sociales pidiendo que no involucraran a su novia, Carolina Díaz, en cosas del pasado.

La historia de amor de Bryan Skabeche y Carolina Díaz inició en 2019 cuando ambos interactuaron en redes sociales, lo cual hizo que empezaran a hablar.

Se fueron conociendo y se dieron cuenta de que se llevaban muy bien, en ese punto ambos sintieron una atracción que fue evidente en redes sociales.

Bryan Skabeche y Carolina Díaz hicieron pública su noviazgo, y hasta el día de hoy comparten con sus fans varios momentos especiales juntos.