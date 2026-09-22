Aleksandra Vasilevna Mendoza, es una creadora de contenido estadounidense conocida como Alorah Ziva. Su contenido comenzó relacionado con moda, estilo de vida, y vídeos personales, aunque posteriormente adquirió notoriedad dentro de la comunidad de looksmaxxing, una tendencia de internet que se enfoca en modificar o mejorar la apariencia física.

¿Quién es Alorah Ziva?

Alorah Ziva, cuyo nombre real es Aleksandra Vasilevna Mendoza, es una influencer estadounidense que comenzó a publicar contenido en TikTok en 2025.

En su cuenta de TikTok, identificada como @aleksandrini, publicó videos relacionados con inspiración de moda, daily vlogs y momentos con amigos. Uno de sus primeros videos fue un lip sync de una canción de Lana Del Rey.

Posteriormente, Alorah Ziva comenzó a identificarse en redes como una figura del looksmaxxing femenino. El periódico británico The Independent la describió como una de las creadoras jóvenes asociadas con esta tendencia y señaló que llegó a acumular alrededor de 20 millones de likes en TikTok y cerca de 250 mil seguidores en Instagram.

¿Qué edad tiene Alorah Ziva?

La creadora de contenido, Alorah Ziva nació el 8 de febrero de 2008 en Estados Unidos, actualmente tiene 18 años.

¿Alorah Ziva tiene hijos?

La creadora de contenido no ha publicado sobre su maternidad.

¿Qué estudios tiene Alorah Ziva?

Alorah Ziva comenzó su actividad como creadora siendo adolescente, y no postea sobre su actividad académica.

¿En qué ha trabajado Alorah Ziva?

Alorah Ziva ha sido creadora de contenido digital desde su adolescencia. Comenzó publicando por medio de TikTok o videos de moda, lifestyle, daily vlogs y contenido relacionado con su vida cotidiana. Posteriormente desarrolló una presencia más vinculada con el looksmaxxing, término utilizado en comunidades de internet para referirse a prácticas destinadas a mejorar la apariencia física.

Alorah Ziva también ha utilizado sus plataformas para promocionar contenido relacionado con sus métodos de mejora estética. The Independent reportó que ofrecía a sus seguidores acceso a contenido para aprender sus métodos por 79 dólares mensuales.