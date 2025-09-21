Un nuevo rumor acecha a Alexandra Grant y Keanu Reeves, pues se dice que se casaron en secreto, pero ¿quién es la afortunada?

Te contamos los siguientes detalles de Alexandra Grant, la que sería esposa de Keanu Reeves:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Alexandra Grant se habría casado con Keanu Reeves

¿Quién es Alexandra Grant?

Alexandra Grant es una artista visual que ha acaparado notoriedad por su relación con Keanu Reeves, pero su vida profesional y personal tiene mucho más allá de su romance con el amado actor.

Alexandra Grant nació en Ohio, Estados Unidos, sin embargo, junto con sus padres se mudó a Coyoacán en la CDMX, donde vivió varios años.

Así como Alexandra Grant vivió en CDMX, también lo hizo en África y Oriente Medio, “por el trabajo de sus padres”, pero todo también cuando estos se divorciaron y ella se mudó con su mamá.

Mamá de Alexandra Grant, artista visual. (@grantalexandra)

Alexandra Grant creció con una perspectiva multicultural, pues incluso vivió por un tiempo en París, mismo hecho que la hizo trilingüe; inglés, español y francés están en su dominio.

¿Qué edad tiene Alexandra Grant?

Alexandra Grant tiene 52 años de edad, pues nació el 4 de abril de 1973.

Alexandra Grant, artista visual. (@grantalexandra)

¿Quién es el esposo de Alexandra Grant?

Se dice que Alexandra Grant se casó con Keanu Reeves, pero no hay información oficial al respecto.

Alexandra Grant y Keanu Reeves hicieron público su romance en 2019.

Se desconoce si Alexandra Grant estuvo casada en otra ocasión.

¿Qué signo zodiacal es Alexandra Grant?

Alexandra Grant es del signo zodiacal de Aries, pues nació el 4 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Alexandra Grant?

Se desconoce si Alexandra Grant tiene hijos.

¿Qué estudió Alexandra Grant?

Alexandra Grant estudió la licenciatura en Historia y Estudio del Arte en Swarthmore College.

Para el año 2000, Alexandra Grant obtuvo su maestría en Dibujo y Pintura en la Facultad de Artes de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Alexandra Grant?

Alexandra Grant es artista visual. Mucho de su trabajo visual (dibujos y esculturas) es basado en libros, como cuando hizo intercambio con Michael Joyce.

Por otra parte, Alexandra Grant se ha desempeñado como profesora en Art Center College of Design, además de haber dado mentorías y seminarios.

Asimismo, Alexandra Grant ha tenido la dirección audiovisual de proyectos como la película documental Taking Lena Home.

Alexandra Grant, artista visual. (@grantalexandra)

Alexandra Grant también es escritora y fue esto lo que la llevó a su primera colaboración con Jeanu Reeves en el libro Oda a la Felicidad.

La artista también fundó su propia marca de vino bajo el nombre Love Wine. Sin embargo, bajo la marca GrantLove, Alexandra Grant tiene en el mercado:

Portavelas

Tote Bags

Sudaderas

Pinturas

Dijes

Alexandra Grant se habría casado con Keanu Reeves

Luego de seis años de relación, Alexandra Grant y Keanu Reeves se habrían casado en una boda secreta lejos del ojo público.

Un cercano a Keanu Reeves y Alexandra Grant confirmaron que la boda se dio en el verano de 2025 en un viaje que tuvieron por Europa.

Keanu Reeves y Alexandra Grant. (ROBIN L MARSHALL / Getty Images via AFP)

Asimismo, se cree que únicamente fueron Keanu Reeves y Alexandra Grant los testigos de su enlace matrimonial, en busca de que no hubiera filtraciones.

Desde que el romance de Keanu Reeves y Alexandra Grant se hizo público en 2019, la pareja ha preferido mantener detalles en privado, pues no se comparten en redes sociales, además de que solo se les ha visto en algunas alfombras rojas juntos.