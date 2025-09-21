Luego de la confirmación de su romance públicamente en 2019, Keanu Reeves de 61 años de edad y Alexandra Grant se habrían casado en secreto.

Según información dada, Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían dado el siguiente paso con una boda de la que se saben algunos detalles que te compartimos.

¿Hubo boda? Keanu Reeves y Alexandra Grant se habrían casado en secreto

Tras seis años de relación entre Keanu Reeves y Alexandra Grant de 52 años de edad, la pareja habría decido casarse en una boda secreta en Europa, reveló una fuente a Radaronline.

Pese a que Keanu Reeves y Alexandra Grant han mantenido su romance fuera del ojo público, sí han posado para sus fans en algunas alfombras rojas.

De la poca información que se sabe sobre su romance, es que Alexandra Grant ha sido un gran apoyo para Keanu Reeves para “sanar” las tragedias que ha pasado en su vida.

Keanu Reeves, Alexandra Grant su beso que protagonizó la gala MOCA (Richard Shotwell/Invision/AP)

Fue por ello que Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían decidido llegar al altar en un viaje que tuvieron por Europa en el verano 2025 con una boda en secreto, aunque desde hace algunos años ya hablaban de matrimonio.

Aunque se desconoce si tuvieron algunos selectos invitados, se cree que Keanu Reeves y Alexandra Grant decidieron tener su boda únicamente con ellos presentes para mantener su intimidad y privacidad como desde el inicio de su romance.

Hasta el momento, Keanu Reeves y Alexandra Grant no han confirmado la existencia de una boda secreta.