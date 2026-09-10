Alan Ibarra es uno de los rostros más identificables de Magneto, agrupación que alcanzó gran popularidad durante la década de 1990.

Además de su trayectoria musical, el cantante ha participado en telenovelas, películas y programas de televisión, y también desarrolló una carrera como solista.

¿Quién es Alan Ibarra?

Erick Ibarra Miramontes, conocido artísticamente como Alan Ibarra, es un cantante, compositor y actor mexicano nacido en la Ciudad de México.

Su carrera comenzó cuando todavía era un niño: en 1983 participó en el programa Juguemos a cantar, donde interpretó la canción “Ha salido el sol”.

Posteriormente se incorporó a Magneto, agrupación con la que alcanzó reconocimiento internacional y de la que se convirtió en uno de sus principales vocalistas.

Alan Ibarra (Instagram | Alan Ibarra)

¿Cuántos años tiene Alan Ibarra?

Alan Ibarra tiene 54 años.

¿Quién es la pareja de Alan Ibarra?

El cantante estuvo relacionado sentimentalmente con la actriz Maite Embil, con quien estuvo casado durante varios años. La pareja anunció su separación en 2015.

¿Qué signo zodiacal es Alan Ibarra?

Alan Ibarra nació el 28 de junio de 1972, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

¿Alan Ibarra tiene hijos?

Se sabe que Alan Ibarra sí tiene hijos. Sin embargo, mantiene su vida personal alejada de los reflectores.

¿Qué estudió Alan Ibarra?

Alan Ibarra ha contado que estudió música durante tres años y que aprendió a tocar guitarra clásica.

Su formación artística comenzó desde muy joven y se desarrolló paralelamente a sus primeras apariciones en televisión y posteriormente a su carrera con Magneto.

Alan Ibarra (Instagram | Alan Ibarra)

¿En qué ha trabajado Alan Ibarra?

Alan Ibarra ingresó a Magneto a finales de la década de 1980 y se convirtió en una de las voces principales de la agrupación.

Con el disco Vuela, vuela Magneto alcanzó gran popularidad en México y otros países de Latinoamérica.

Alan interpretó varias de las canciones promocionales más conocidas del álbum, entre ellas “Vuela, vuela”, “Para siempre” y “La puerta del colegio”.

Además de la música, Alan Ibarra desarrolló una trayectoria como actor. Participó en la película Cambiando el destino, protagonizada por Magneto, y posteriormente apareció en producciones televisivas como:

Rayito de luz

Velo de novia

El amor no tiene precio

Alma indomable

También participó en programas y realities como Big Brother VIP, Cantando por un sueño, Reyes de la Canción, MasterChef Celebrity México y ¿Quién es la máscara?