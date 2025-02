¿Quién es Adam Pearson? Él es el actor en el que aparece en la película de Un Hombre Diferente, protagonizada por Sebastian Stan de 42 años de edad.

Y es que desde hace varios años que Adam Pearson, es conocido por ser un actor británico cuya enfermedad le deformó el rostro.

Es por eso que te decimos los detalles de quién es Adam Pearson, como:

¿Quién es Adam Pearson? (@adam_pearson_tv / Instagram)

¿Quién es Adam Pearson?

Adam Pearson es un actor, presentador y activista inglés que nació con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), una condición genética que causa tumores no cancerosos en los nervios.

Nació un 6 de enero de 1985 en Londres, Reino Unido y ha aparecido en una serie de películas y programas de televisión, incluido el documental de 2012 The Elephant Man, y en 2013 en Under the Skin.

Adam Pearson es también un activista contra el acoso y ha trabajado de igual forma, para crear conciencia sobre la neurofibromatosis NF1 y otros problemas de salud poco comunes.

¿Qué edad tiene Adam Pearson?

Adam Pearson nació un 6 de enero de 1985, por lo que en la actualidad, el actor inglés tiene 40 años de edad.

¿Quién es Adam Pearson? (Nadja Wohlleben / REUTERS)

¿Adam Pearson tiene esposa?

Si bien Adam Pearson es bastante reservado en cuanto a su vida amorosa, no ha mencionado en redes o en otro medio que tenga pareja o esposa en la actualidad.

¿Qué signo zodiacal es Adam Pearson?

Al nacer el 6 de enero, Adam Pearson pertenece al signo del zodiaco de Capricornio, uno de los tres signos del elemento Tierra.

Capricornio es un signo zodiacal que abarca a las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, por lo que Adam Pearson pertenece a este signo.

Los del signo de Capricornio son representados por una cabra y suelen ser conocidos por su ambición, determinación, trabajo duro y practicidad.

También se sabe que los Capricornio como Adam Pearson, son personas confiables y responsables que valoran la tradición y el orden.

¿Adam Pearson tiene hijos?

De momento se desconoce si Adam Pearson tiene hijos.

¿Quién es Adam Pearson? (Joel C Ryan/Invision/AP / Joel C Ryan/Invision/AP)

¿Qué estudió Adam Pearson?

Adam Pearson estudió Administración de Empresas en la Universidad de Brighton; sin embargo, su vida tomó un rumbo diferente al dedicarse al activismo.

Especialmente a representar y defender a las personas con capacidades diferentes en la industria del entretenimiento.

Apareció en los medios por primera vez como investigador para la BBC y Channel 4, y posteriormente fue presentador del programa Beauty and the Beast: The Ugly Face of Prejudice.

Aquó se exploraba la discriminación que enfrentan las personas con desfiguraciones faciales, como ocurría con Adam Pearson.

¿Quién es Adam Pearson? (@adampearson / Instagram)

¿En qué ha trabajado Adam Pearson?

Además de ser actor y de tener una carrera en el cine y la televisión, Adam Pearson es un activista por los derechos de las personas con discapacidad.

También se le conoce por ser embajador de Childhood Tumour Trust, una organización dedicada a apoyar a niños y jóvenes con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), como la que él padece.

Adam Pearson forma parte de Jeans for Genes que recauda fondos para niños afectados por trastornos genéticos.

Y en su trabajo como actor, ha logrado aparecer en varias películas, siendo Under the Skin la más recordada en 2013, en donde apareció junto a Scarlett Johansson.

¿Qué enfermedad tiene Adam Pearson?

Adam Pearson es un actor británco cuya enfermedad, la neurofibromatosis le deformó el rostro cuando era niño.

Pues sus padres se dieron cuenta de que tras golpearse la cara, la hinchazón no desaparecía y, posteriormente se reveló que padecía Neurofibromatosis.

Esta enfermedad ocasionó que durante su infancia y adolescencia sufriera de acoso escolar a medida que sus tumores benignos crecían en su rostro.

Tras acudir al médico, se encontró un tumor ubicado en el cuello que estaba a punto de bloquear su garganta.

Se le diagnosticó con neurofibromatosis tipo I, un trastorno que afecta a una persona de cada tres mil.

¿Qué le pasó a Adam Pearson?

La neurofibromatosis de Adam Pearson comenzó a manifestarse a una edad temprana, y los tumores benignos empezaron a crecer en su rostro.

En 1990, antes de su cumpleaños número cinco Adam se hizo un hematoma al caerse.

Y este fue creciendo hasta convertirse en un gran tumor en pleno rostro del niño, hasta deformarle toda la cara.

¿Qué discapacidad tiene Adam Pearson?

Adam Pearson padece neurofibromatosis tipo 1, un trastorno genético que provoca el crecimiento de tumores en los nervios,.

Hoy, es considerado un referente de la inclusión y la visibilidad en el cine, un ejemplo de cómo superar los límites impuestos por la sociedad.