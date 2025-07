Eugenio Derbez -de 63 años de edad-fue acusado de plagio por el director Gerardo Lara en un video que revivió en YouTube.

En redes sociales se ha viralizado un clip donde el cineasta Gerardo Lara critica a Eugenio Derbez y la originalidad de su trabajo.

Recientemente, se revivió un video de YouTube en el que Eugenio Derbez fue acusado de plagio por el director Gerardo Lara en el podcast Fondo Negro.

Dicha conversación se publicó en YouTube en 2021; ahí, Gerardo Lara señaló tanto a Eugenio Derbez como a películas mexicanas de ser un plagio.

Los señalamientos de Gerardo Lara surgieron a partir del cuestionamiento de uno de los entrevistadores acerca de la decadencia del cine mexicano actual.

Mencionando que las películas de hoy son adaptaciones burdas de películas de otros países.

Eso permitió que Gerardo Lara expusiera sus ideas sobre el panorama del cine nacional y acusara de plagio a Eugenio Derbez.

“No manches, Frida, es un plagio de una película alemana, no gringa, alemana de éxito. ‘Si yo fuera tú’ es una adaptación, perdón un plagio, de una comedia brasileña super exitosa. Yo conocí el guion original mexicano y estaba sacado, copiado, exactamente igual, nada más cambiados los modismos, pero todo era igual.

Bueno, ‘Nosotros los nobles’ es un gran ejemplo, es una copia burda, muy burda de ‘El gran calavera’ de Luis Buñuel. Y de ahí para el real, todas las que tú me digas que haya tenido cierto éxito. Las de Derbez todas son copias de comedias argentinas, comedias colombianas o sea, no tiene una sola cosa original. Es gente que está de un lado del cine, que nada más lo hace para ganar lana, que no le importa la creatividad, ni la trascendencia, que desprecia al público mexicano."

Gerardo Lara, director de cine