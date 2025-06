Eugenio Derbez -de 63 años de edad- reveló que Roberto Gómez Bolaños le dedicó unas palabras que lo inspiraron a seguir desarrollando su creatividad.

Aunque Eugenio Derbez no trabajó con el comediante, recuerda el increíble gesto que tuvo y la manera en la que este lo marcó.

Con el estreno de la serie biográfica, Chespirito: Sin querer queriendo, Eugenio Derbez recordó una inolvidable anécdota con Roberto Gómez Bolaños.

Y es que, el hombre detrás de Chespirito le dedicó una carta cuando Eugenio Derbez iniciaba en el mundo del entretenimiento.

Eugenio Derbez contó que en el año 1997 inició su carrera con la primera telenovela cómica, No tengo madre, proyecto al que no le fue nada bien.

Admitió que entró en depresión, ya que fue su primer fracaso y esa tristeza llegó a oídos de Chespirito.

Así que Roberto Gómez Bolaños decidió enviarle una carta no solo para animarlo, sino para darle una gran lección de vida.

Eugenio Derbez atesora tanto la carta que le escribió Roberto Gómez Bolaños, que la enmarcó y la recuerda con mucho cariño.

“Eso nunca lo voy a olvidar, primer gran fracaso en mi carrera y eso no cualquiera lo hace”, contó Eugenio Derbez sobre la carta que le escribió Roberto Gómez Bolaños.

Eugenio Derbez explicó que la emotiva carta de Roberto Gómez Bolaños le cambió la vida.

Y que gracias a las palabras de aliento del comediante, actor y productor, empezó a ver su fracaso como un gran aprendizaje.

“He leído que a raíz de que la telenovela salió del aire, tú te has sentido deprimido y eso no se vale, pero no vayas a creer que estas líneas constituyen mi más sentido pésame, no”

Roberto Gómez Bolaños