Aarón Díaz es un actor y cantante Mexico-estadounidense, conocido por su trabajo en telenovelas como “Clases 406″ y “Teresa”.

El actor ha estado ausente de las telenovelas por 15 años y en noviembre de 2026 lanzó un reclamo a la industria, pues asegura que lo vetaron de la televisión mexicana.

¿Quién es Aarón Díaz? El actor y cantante

Aarón Díaz es un actor nacido en Puerto Vallarta, Jalisco. Tiene la nacionalidad estadounidense por su madre, Robin Spencer.

El actor creció entre San Miguel Allende y Palo Alto, California, donde estudió hasta la preparatoria.

Aarón Díaz (Instagram/@aarondiaz)

¿Qué edad tiene Aarón Díaz?

Aarón Díaz nació el 7 de marzo de 1982; actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es la esposa de Aarón Díaz?

Aarón Díaz estuvo casado con Kate del Castillo en 2009, se divorciaron dos años después.

Actualmente, Aarón Díaz está casado con la actriz argentina Lola Ponce y llevan 11 años de matrimonio.

Aarón Díaz y su esposa, Lola Ponce (Instagram/@aarondiaz)

¿Qué signo zodiacal es Aarón Díaz?

Aarón Díaz es Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Aarón Díaz?

Aarón Día tiene dos hijas:

Erin Díaz

Regina Díaz

¿Qué estudió Aarón Díaz?

Aarón Díaz terminó la preparatoria en Palo Alto High School y posteriormente se mudó a México para estudiar actuación en el CEA.

¿En qué ha trabajado Aarón Diaz?

Aarón Díaz debutó en la telenovela “Clase 406″ en 2002; también interpretó el tema musical Jamás.

Su primer protagónico fue en “Corazones al límite”, donde trabajó a lado de Sherlyn y Sara Maldonado.

También trabajó en melodramas como:

Barrera de amor

Lola, érase una vez

Terminales

Teresa

El Talismán

Rosario

Los miserables

Aarón Díaz enfocó su carrera en series y películas, donde ha trabajado en “Betty en Nueva York” y filmes como:

No manches Frida

Invitación a un asesinato

Sayen: La cazadora

Espina

Los últimos proyectos de Aarón Díaz incluyen los documentales “Reconexión: México” y “Charro 250″.