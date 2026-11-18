Aarón Díaz acusa a la industria de vetarlo; su último proyecto fue en la telenovela Teresa.

El actor sorprendió a sus fans al hacer fuertes señalamientos en Instagram, pues asegura que no ha vuelto a trabajar como actor por culpa de una “mafia de la industria en México”.

Aarón Díaz lanza fuertes acusaciones contra la industria y asegura que lo vetaron

Los reclamos de Aarón Díaz en Instagram iniciaron al mencionar que lleva años sin aparecer en televisión.

Aarón Díaz no reveló ‘quienes’ han entorpecido su trabajo actoral, pero asegura que una “mafia” ha evitado que vuelva a actuar.

¿A quién le importa si no me volvieran a ver en una pantalla? Porque la mafia de mierda que manipula la industria en México le haría muy feliz. Aarón Díaz

Aarón Díaz acusa a la "mafia de la industria" de no aparecer en televisión desde hace 15 años (Instagram/@aarondiaz)

El actor asegura que los únicos que pueden decidir sobre su carrera son sus fans y el público, a quienes agradeció por seguirlo.

Aarón Díaz prometió regresar a la televisión: “Les prometo muy pronto me volverán a ver exactamente contando historias como las que a ustedes les gustan”.

15 años bloqueándome. Se les olvida que la gente manda y gracias a Dios la gente es quien me dio la oportunidad de hacer lo que amo desde el día uno. Aarón Díaz

El también productor no dio más detalles de su regreso a la televisión, pero da a entender que pronto podría presentar un nuevo proyecto.

Aarón Díaz trabajó por última vez en una novela hace 15 años

El último trabajo de Aarón Díaz en las telenovelas fue en 2010, cuando trabajó en Teresa, dando vida al personaje de “Mariano”.

Posteriormente, Aarón Díaz enfocó su carrera a la actuación en películas y series.

También fue parte de la película independiente Espina y trabajó en el documental Reconexión: México.

Actualmente, Aarón Díaz se encuentra promocionando Charro 250, un documental donde es el protagonista y productor ejecutivo.