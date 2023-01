Esto pasó con Luisito Comunica la vez que chochó un auto de lujo en Dubai, el cual terminó admitiendo que ni le gustó del todo.

De acuerdo con el youtuber de 31 años, rentó un auto de lujo en Dubai. Y lo que debía ser un momento agradable y para recordar, se convirtió en una de sus peores experiencias.

Cabe destacar que esta anécdota data del año 2020, pero Luisito Comunica la retomó últimamente para compartirla en sus redes sociales.

Luisito Comunica, influencer. (@luisitocomunica)

Luisito Comunica rentó un auto de lujo en Dubai

Luisito Comunica contó la anécdota del día en el cual rentó un auto de lujo en Dubai y de cómo terminó pagando una fuerte suma de dinero en daños.

De acuerdo con el youtuber, rentó un auto Lamborghini Aventador en una agencia de Dubai. Para lo que tuvo que pagar un depósito de 6 mi dólares, además de que tuvo que dejar su pasaporte.

Lamborghini Aventador, imagen ilustrativa (Pixabay)

Por lo que explica Luisito Comunica, en la agencia le explicaron que en caso de algún accidente debía llamar a la policía para que ellos levantaran un reporte.

El cual podría entregarse a la agencia para que se contactaran directamente con la aseguradora y cubrir los gastos por daños.

Luisito Comunica chocó un auto de lujo en Dubai

Luisito Comunica continúa su anécdota del auto de lujo en Dubai diciendo que ni siquiera pudo disfrutar de la experiencia, pues el auto ni le gustó.

Fue durante una parte del recorrido en la cual Luisito Comunica admite no haber visto un tope, y al pasar por encima escucho un golpe duro, por lo que bajó a inspeccionar.

Luisito Comunica, youtuber (Instagram | @luisitocomunica)

Pero relata que desde su perspectiva no se vio ningún daño, por lo que no le tomó importancia y no vio motivos para contactar a la policía como le habían dicho.

Luisito Comunica paga alrededor de 30 mil dólares por auto de lujo en Dubai

No fue hasta de regreso en la agencia que revisaron el auto y ¡oh, sorpresa!, había dos rayones producto del tope que se había pasado Luisito Comunica.

Y al no contar con el reporte de la policía , la agencia le dijo al yuotuber que él tendría que pagar por el arreglo del auto de lujo.

Por lo que le solicitaron la cantidad de 10 mil dólares. Dinero que pudo pagar en partes debido a que los bancos bloqueaban las tarjetas de Luisito.

Luisito Comunica, youtuber (Instagram | @luicitocomunica)

Esta situación tenía preocupado al youtuber dado que no le regresarían el pasaporte hasta que pagara completamente por los daños.

Fue hasta la noche que el dueño de la agencia le devolvió el pasaporte después de que Luisito Comunica lograra pagar 9 mil dólares.

Finalmente el dueño acordó con el youtuber enviare la cotización del seguro, la cual terminó siendo de 22 mil dólares.

Situación que no termina de creer Luisito Comunica, pues es la fecha en la que dice sentirse “estafado y robado”.