¿Qué pasó con Karen Etchegoyen? La tiktoker revela cómo ocurrió su brote psicótico a través de un video de YouTube.

Y es que a través de sus canales oficiales como YouTube, Karen Etchegoyen de 23 años de edad, respondió las preguntas de sus seguidores tras su brote psicótico.

¿Qué dijo Karen Etchegoyen sobre su brote psicótico? Reveló todo en YouTube

En su canal de YouTube, Karen Etchegoyen habló sobre el brote psicótico que tuvo hace unos meses, y se sinceró con toda su audiencia.

De acuerdo con Karen Etchegoyen, el brote psicótico en ella ocurrió por consumo de sustancias; en su caso, ella reveló que mezcló marihuana con una “tacha”, siendo la primera vez que lo consumía.

Karen Etchegoyen asegura que esto último fue lo que le provocó el brote psicótico, aunque muchas personas aseguran que fue la marihuana ya que lo despierta en personas con tendencia a tener esquizofrenia.

“En mi caso, mi diagnostico fue ‘brote psicótico transitorio’, no tiene nada que ver con la esquizofrenia, simplemente algunas personas somos alérgicas a las sustancias y solamente cuando las utilizamos nos damos cuenta de que somos alérgicos, y eso detona que nuestro cerebro colapse y nos de una alteración de la realidad.” Karen Etchegoyen

Karen Etchegoyen reveló que no recuerda exactamente cuándo surgió su brote psicótico, sino que empezó a tener comportamientos extraños como:

Sentir que la perseguían

Sentía que le iban a hacer daño

Amnesia de episodios

Karen Etchegoyen habla sobre cómo fue tener un brote psicótico

Tras sufrir un brote psicótico, la influencer y tiktoker Karen Etchegoyen se sinceró con sus seguidores al hablar de su experiencia.

Y reveló que cuando te da un brote psicótico no eres consciente de lo que haces al 100%, sino que tu cerebro se pone en un estado de “modo avión” en el que piensas cosas que no existen o que no están ahí.

“Simplemente hacía y hacía cosas como pueden ver en los videos” Karen Etchegoyen

Karen Etchegoyen dijo que a ella le dio un “delirio místico” que es sentir como si fueras Dios o el diablo y comentó que “está muy turbio la verdad, pero mucha gente lo ha pasado”.

Otra de las cosas que Karen Etchegoyen contó que sintió o pensó cuando estaba en su brote psicótico, es que pensó que sus papás la iban a comer viva.

Tras subir videos extraños a su TikTok, amigos y familiares contactaron a sus papás para que realizaran una intervención ante su brote psicótico.

También Karen Etchegoyen comentó que su brote psicótico también pudo haberse detonado, además del consumo de sustancias, por las cosas que vivió recientemente como terminar una relación y la pérdida de su bebé.