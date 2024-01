Jocelyn de Pequeños Gigantes fue una de las figura de Televisa y ahora reaparece trabajando en Cinépolis y cuenta qué ha sido de su vida a través de un video en TikTok.

En 2011 fue cuando salió la primera generación del programa Pequeños Gigantes y Jocelyn fue una de las participantes que se robo el corazón de los televidentes, pero ahora su vida ha dado un giro inesperado.

Actualmente, la joven trabaja para Cinépolis en atención al cliente y en un video para las redes sociales explica cómo por azares del destino tuvo que abandonar su carrera de artista.

Pequeños Gigantes hizo su debut en la televisión mexicana, logrando ser un éxito al ver a los niños cantantes triunfar a nivel nacional.

Entre los participantes, destaca la participación de Jocelyn Abril Tiburcio, originaria de Veracruz, que en aquel tiempo tenía 10 años y una voz impresionante que dejaba impactado al jurado.

A trece años del reality show Pequeños Gigantes, Jocelyn se volvió viral en redes sociales gracias a un video donde habla de la razón por la que dejo de cantar.

Jocelyn de Pequeños Gigantes luce irreconocible y mostró su radical transformación y reveló que pasó con ella tras el proyecto, quién por azares del destino dejó el medio artístico.

“Desde hace días me han estado poniendo mensajes y, creo es uno de los que más tiene like, que si soy la de ‘Pequeños Gigantes’. Y sí soy yo, yo fui la niña que participó en el 2010”

Actualmente, la joven trabaja en Cinépolis en atención al cliente y además cuenta su día a día por medio de plataformas de video.

Pero su fama fue tanta que sus seguidores lograron reconocerla en sus videos de TikTok, así que decidió explicar que había pasado con su carrera de cantante.

Para empezar, Jocelyn de Pequeños Gigantes recordó las giras que realizó junto al resto de los integrantes del reality show por Estados Unidos y México, en el que expresó que le fue muy bien ese tiempo.

Sin embargó, pese a sus intentos por seguir en el mundo del espectáculo y forjar una carrera musical, afirmó que no lo logró.

Jocelyn de Pequeños Gigante recalca que no fue algo suyo, sino cree que fue por algo del destino que le abrieron los ojos al ver que ese no era su lugar.

“Con el tiempo intente seguir cantando, pero ya no se pudo. Realmente no fue algo mío, sino que designios, vibras del universo que dijeron: “Mi niña este no es tu lugar”.

Jocelyn de Pequeños Gigantes