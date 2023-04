Stanley Tucci de 62 años de edad ha revelado en entrevista el porqué odio actuar en The Lovely Bones o Desde mi Cielo, película estrenada en 2009.

Stanley Tucci fue entrevistado por ET , y reveló que nunca más volvería a interpretar al personaje de George Harvey en The Lovely Bones.

Como muchos recordarán, la película The Lovely Bones es una adaptación de la novela Desde Mi Cielo de Alice Sebold, en donde Stanley Tucci interpreta a un asesino serial.

Y es que según relató Stanley Tucci, fue una experiencia “horrible” interpretar a este personaje en The Lovely Bones.

“Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura. Simplemente por el papel.” Stanley Tucci

¿Por qué Stanley Tucci odió su papel en The Lovely Bones?

Stanley Tucci reveló que odió su papel en la película The Lovely Bones o Desde Mi Cielo, pero ¿por qué motivo?

Cabe recordar que tanto en la novela como en la película Desde Mi Cielo, el personaje que interpretó Stanley Tucci es u n asesino que viola y mata por lo menos a 7 niñas .

De hecho, Stanley Tucci se sinceró en la entrevista y reveló que intentó zafarse del papel e incluso le preguntó a Peter Jackson de 61, el porqué lo quería en la película.

“Le pregunté a Peter Jackson por qué me eligió para ese papel. Traté de dejar de interpretar el papel, lo cual es una locura porque necesitaba un trabajo. Pero yo estaba como, ‘¿Por qué me quieres?’ Y él dijo: ‘Porque eres gracioso’. Y pensé, ‘Está bien’. Pero entiendo lo que estaba diciendo” Stanley Tucci

Según Stanley Tucci dijo que entendió lo que Peter Jackson quiso decir, y es que él no sería “demasiado”, es decir que no lo tomaría en serio o no sería muy dramático al respecto en su papel para The Lovely Bones.

“Que lo tiraría un poco por la borda. No puedes jugar con eso” Stanley Tucci

Stanley Tucci deja atrás fea experiencia en The Lovely Bones y llega a Citadel para Prime Video

Tras revelar que su papel en The Lovely Bones o Desde Mi Cielo fue su peor experiencia, Stanley Tucci se encuentra promocionando su nueva serie de espías que lleva a Amazon Prime Video.

Y es que la entrevista en donde Stanley Tucci se sinceró diciendo que no disfrutó su experiencia en Desde Mi Cielo, vino como parte de la promoción a Citadel , la serie de Prime Video.

En la nueva serie de un thriller sobre espías llamado Citadel sobre Prime Video, es producida por los hermanos Russo, Stanley Tucci interpreta a Bernard Orlick.

Además de Stanley Tucci quien reveló su experiencia en The Lovely Bones, la nueva serie Citadel cuenta con los talentos de Richard Madden -36 años- y Priyanka Chopra -40 años-.

La serie de Amazon Prime Video, Citadel en donde Stanley Tucci protagoniza, consta de 6 capítulos y aunque aún no se ha confirmado, algunos apuestan a una segunda temporada de la serie.

Citadel, la nueva serie de Stanley Tucci quien reveló su experiencia en Desde Mi Cielo, se estrenará el próximo viernes 28 de abril del 2023 en Prime Video.