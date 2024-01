Jamie Dornan -de 41 años de edad- el actor de de 50 Sombras de Grey, fue hospitalizado de emergencia por unas orugas tóxicas.

Jamie Dornan fue hospitalizado debido a síntomas de un ataque cardíaco tras tener contacto con orugas tóxicas durante un viaje a Portugal.

El problema de salud del actor fue dado a conocer por su amigo, Gordon Smart, quien también fue trasladado de urgencia al hospital después de experimentar lo mismos síntomas.

Jamie Dornan pasó un mal momento luego de que una especie de oruga lo intoxicó, esto le provocó síntomas de un ataque cardíaco, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

La noticia fue revelada por Gordon Smart, amigo cercano al actor, quien presentó los mismos malestares y también fue a parar al hospital de manera urgente.

Jamie Dornan (AP)

Durante su participación en el podcast “The Good, The Bad and the Unexpected” de la BBC, el amigo de Jamie Dornan reveló que los hechos ocurrieron en 2023, cuando se encontraban de viaje en Portugal.

E inicialmente pensaron que sus problemas de salud eran el resultado de tomar bebidas alcohólicas la noche anterior, pero cuando su cuerpo empezó a entumecerse temieron lo peor.

Para su sorpresa, les dijeron que sus síntomas eran causados por un encuentro con orugas procesionarias, que se sabe son tóxicas.

Jamie Dornan empezó a tener algunos síntomas como hormigueo en las manos y piernas que lo hicieron llevar al hospital para atenderse.

Tas una breve consulta fue dado de alta, pero no se imaginó que después las cosas se tornarían riesgosas.

Nuevamente, el actor fue trasladado en ambulancia al hospital debido a los efectos tóxicos de la oruga.

Jamie Dornan (REUTERS / Mike Blake)

Durante la atención médica, se reveló que Jamie Dornan experimentaba un hormigueo en la mano y brazo izquierdo, junto con una frecuencia cardíaca elevada.

Para después reportar entumecimientos en las extremidades.

La sorpresa fue mayor al descubrir que la causa de la emergencia médica fue el contacto con las orugas procesionarias, cuyos pelos contienen una proteína altamente tóxica.

Después de ser atendido y estar fuera de peligro, Jamie Dornan pudo recuperarse para continuar con sus proyectos profesionales, mientras deja atrás esta mala experiencia que casi le cuesta la vida.

Para la tranquilidad de los fans, todo quedó en un susto, gracias a que pudo ser atendido a tiempo y se encuentra fuera de peligro.