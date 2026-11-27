Vía redes sociales Dave Keuning, guitarrista de The Killers, contó a sus fans que sobrevivió a un derrame cerebral.

Hace dos semanas, tuve un derrame cerebral grave, y gracias a que mi esposa actuó rápido, fui directamente al hospital y me operaron. La primera hora después de un derrame cerebral es crítica cuando se trata de llegar al hospital. Dave Keuning, guitarrista de The Killers

En una publicación de Instagram para desear feliz Día de Acción de Gracias y celebrar el nacimiento hace tres meses de su hija Odette, Dave Keuning reconoció que la rápida reacción de su esposa Emilie fue clave para ser operado en el hospital ante la situación médica que tenía.

¿Qué le pasó a Dave Keuning? El guitarrista de The Killers sobrevivió a un derrame cerebral (@keuning / Instagram)

Dave Keuning, guitarrista de The Killers sobrevivió a un derrame cerebral

El guitarrista Dave Keuning contó que un coágulo de sangre en su cerebro le cortó el “suministro de sangre a todo el lado derecho de mi cerebro”.

Al llegar al hospital, el músico de The Killers perdió la visión de un ojo y las funciones de su lado izquierdo. No obstante, en ese momento desconocía que se trataba de un derrame cerebral.

Su situación hizo que los médicos le dieran apenas un 40% de probabilidades de vivir o sobrevivir con algunas secuelas y discapacidades.

¿Qué le pasó a Dave Keuning? El guitarrista de The Killers sobrevivió a un derrame cerebral (@keuning / Instagram)

Afortunadamente, Dave Keuning se encuentra bien de salud. Ante la duda de si aún podía tocar la guitarra, el músico contó que sí.

Además, destacó lo afortunado que se siente de estar vivo. Igualmente, señaló que recuperó su movilidad y puede hablar con normalidad.

Hacia el final de su mensaje en redes, Dave agradeció a su esposa, hijos, y compañeros de banda de los que enfatizó sentirse “más cerca que nunca” tras lo sucedido.