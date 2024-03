En los últimos días trascendió que Arturo Peniche fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente, versión que el actor ya confirmó.

Arturo Peniche -de 61 años de edad- informó haber ingresado al hospital hace unos días; sin embargo, se aseguró de no hacerlo público en el momento ya que no le gusta que su nombre aparezca en titulares por notas escandalosas.

“No me gusta hacer muchos panchos de lo que me sucede”, indicó frente a micrófonos del programa Hoy, pero ¿qué le pasó?

Arturo Peniche confirmó a un reportero del programa Hoy que hace unos días ingresó al hospital, lugar donde permaneció una semana.

Debido a que no le gusta hacer tanto pancho de cosas que le suceden fuera de cámaras, Arturo Peniche guardó silencio sobre situación.

No obstante, ahora que se filtró al información, explica que su ingreso al nosocomio fue porque desde hace varios meses los brazos se le entumían y sufría algunas dolencias.

Razón por la que fue intervenido quirúrgicamente de las cervicales.

“Me arreglé unas cervicales que tenía lastimadas, y creo que esa es parte de lo que habrás escuchado. No me gusta hacer muchos panchos de lo que me sucede, no me gusta ser noticias escandalosas, entonces por eso lo mantuve muy en (secreto) y es la primera vez que me preguntan”

Arturo Peniche