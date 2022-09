Alfredo Adame siempre está polémica por sus declaraciones y pleitos, pero ahora, Arturo Peniche recordó la vez que lo besó ¿Explotó como es su costumbre?

Arturo Peniche y Alfredo Adame trabajaron juntos en varios proyectos, por lo que tenía una gran amistad.

Trabajaron juntos en la telenovela ‘A que no me dejas’, donde compartieron varios momentos divertidos.

Durante una entrevista en el programa ‘Montse & Joe’, Arturo Peniche, de 60 años, recordó la ocasión que le dio un beso a Alfredo Adame, de 64 años.

“Yo me acuerdo de una anécdota (...) una vez le digo. ‘Oye güey, que te tengo que dar un beso en escena’ y me dice: ‘no, no, no’. Neta te tengo que dar un beso, como eres mi mejor amigo y estás a punto de morirte, te voy a dar un beso” contó Arturo Peniche.

Arturo Peniche (Agencia México)

La idea del beso le desagradaba a Alfredo Adame: “No mam... Arturo, no mama... Arturo” fue la contestación del también conductor.

“Entonces ya no te lo doy ni nada, me acerco yo como el amigo (...) y ya le doy su beso en la frente y el nada más (hizo gestos). Ya cuando salí y cortan, el otro: ‘chinga a tu..’ pero te di el beso cabrón” narró Arturo Peniche.

El actor asegura que se divertía mucho con Alfredo Adame, mientras que Laura Flores también manifestó que Adame siempre había sido un caballero con ella.

Arturo Peniche y Laura Flores no quieren hablar de los escándalos de Alfredo Adame

En la entrevista Laura Flores recordó cuando conducía un programa junto a Alfredo Adame y manifestó que nunca ha tenido problemas con él.

Mencionó que hay veces que la cuestionan sobre qué opina de los escándalos del actor, pero a ella no le interesa opinar.

“A mi me preguntan ¿y qué opinas de los escándalos de Alfredo Adame? Y yo digo, a ver, yo no tengo nada que ver con eso, y yo no los voy a ver, ni los vi ni los veré” dijo la actriz.

Laura Flores (Agencia México)

Asegura que ella se queda con el Alfredo Adame que conoce y con el que sigue conviviendo: “Conmigo siempre fue un caballero y un gran compañero”.

Por su parte, Arturo Peniche contó que constantemente lo han confundido con Alfredo Adame, pero lo toma con humor, pues se lleva bien con el actor.

Alfredo Adame ya no actúa y se ha enfocado en ser influencer. Por otro lado, Arturo Peniche sigue vigente en las telenovelas y Laura Flores se encuentra promocionando su música.