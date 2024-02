Aída Cuevas -de 60 años de edad- revela que fue hospitalizada por una grave infección; este es el estado de salud de la cantante de mariachi.

La cantante Aída Cuevas tiene una apretada agenda, pues además de lanzar un disco con temas de Juan Gabriel, celebrará San Valentín en el Metropolitan.

Pero antes de su gran concierto de San Valentín, Aída Cuevas estuvo en el hospital por una grave infección en enero.

Hace unas semanas, Aída Cuevas comenzó a sentir fuertes dolores que la llevaron al hospital.

A inicios de enero, Aída Cuevas tuvo que acudir al médico por un malestar y ya no la dejaron salir del hospital.

“Voy al doctor y ya no me dejan salir, dije ¿Pues qué tengo? No sabíamos si era peritonitis o la apéndice, no sabían”

Aida Cuevas