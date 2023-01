Pautips terminó cancelada por relacionar los trastornos alimentarios con adorar a Satanás, pero ¿Qué dijo?.

La influencer colombiana de 28 años de edad, reveló que ha padecido problemas alimenticios.

Es por eso que compartió un video para dar un “consejo” que a ella le ayudó para enfrentar los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA).

Sin embargo, sus seguidores comenzaron a atacarla, pues hizo una comparación poco atinada del TCA con Satanás.

Paula Galindo -mejor conocida como Pautips- compartió un video en su canal de YouTube, el pasado 24 de enero y provocó la ira de redes sociales.

El video fue titulado “Si tienes un desorden alimenticio (TCA) mira esto” y la influencer comenzó a dar su consejo, orar a dios.

Pautips mencionó que era bueno acudir con un especialista para tratar los trastornos alimenticios, pero hacía falta la parte espiritual.

Luego comenzó hacer una oración y mencionó que los trastornos alimenticios eran por adorar a Satanás.

Además, Pautips aseguró que los trastornos alimenticios eran una ‘guerra espiritual y la colombiana contó que ha padecido anorexia y bulimia desde hace 8 años.

“La comida no es lo principal en nuestras vidas, que cada vez que oímos a las tentaciones de Satanás, esos pensamientos no son míos, yo no tengo por qué vomitar, yo no tengo por qué laxarme (...) Esos pensamientos son de Satanás y cada vez que tú lo resistas vas a ir matando ese desorden alimenticio”

Pautips