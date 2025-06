Tras despotricar contra Bobo Producciones de Ari Borovoy, Lupita D’Alessio reconoce que cometió un error al hablar mal de ellos cuando estaba enojada.

Por lo que hoy, Lupita D’Alessio se disculpa y asegura que continuará trabajando con Bobo Producciones y su dueño, Ari Borovoy, de 46 años de edad.

Lupita D’Alessio se disculpa con Bobo Producciones de Ari Borovoy por “hablar desde el enojo”

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lupita D’Alessio, de 71 años de edad, dice haber obrado mal al decir que Bobo Producciones de Ari Borovoy le faltó al respeto.

“Estaba muy muy enojada y no es que me justifique, pero no está bien lo que hice” Lupita D'Alessio

Lupita D'Alessio (@soylupitadalessio / Instagram)

Con el objetivo de frenar chismes, Lupita D’Alessio aclara que Bobo Producciones de Ari Borovoy sí le faltó al respeto, pero al no dar paso a un intercambio de comunicación.

Es decir, no hubo insultos. El enojo de ‘La leona dormida’ fue porque no tenía información sobre su trasladado así como no contaba con los datos de logística para su presentación en Xalapa, Veracruz.

Sin embargo, la información no se le ocultó, le llegaría en su momento.

“Eso no es una falta de respeto, lo hablé desde el enojo, la desesperación, cuando uno debe esperar los tiempos. El artista debe esperar los tiempos de la empresa y yo no me esperé” Lupita D'Alessio

Ahora que ya está más tranquila y es consciente de haber cometido un error, la cantante se desdice, continuará trabajando con Ari Borovoy, a quien le pide disculpas.

“Yo a Ari Borovoy, a Jack Borovoy, a Sonia, le pido perdón por mi comentario tan desafortunado, esto no vuelve a suceder” Lupita D'Alessio

Por lo que asegura que será parte del concierto que los 90s Pop Tour ofrecerán en Xalapa, Veracruz, el próximo 28 de junio.

¿Qué dijo Lupita D’Alessio de Bobo Producciones de Ari Borovoy?

El fin de semana, mediante un video publicado en la red social, Lupita D’Alessio despotricó contra Bobo Producciones de Ari Borovoy.

Una muy enojada Lupita D’Alessio aseguró que existía la posibilidad de no presentarse en Xalapa, Veracruz, porque Bobo Producciones le estaba faltando al respeto.

Esto por no darle la información que necesitaba para su traslado así como para preparar su presentación.

Aunque la veterana cantante aseguró que el problema era con el equipo de producción y no con el dueño, dejó claro que ella tampoc

o se haría responsable de su ausencia.

Y finalmente expresó su deseo por no volver a trabajar con Bobo Producciones.

"Yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente, sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco" Lupita D'Alessio

Debido a que el video se viralizó, la artista y la empresa se pusieron en contacto y se solucionaron los malos entendidos.