En un video de TikTok Maryfer Centeno analizó la expresión de Mau Nieto durante su ‘Comunicado legal’ en el cual habla de la denuncia de abuso sexual en su contra.

De acuerdo con la grafóloga y especialista en personalidad, el comediante de 36 años de edad estaría diciendo la verdad.

Y es que la expresión corporal de Mau Nieto denotaría tristeza, sorpresa y preocupación entre otras emociones al momento de hablar sobre la denuncia.

Mau Nieto pide no ser juzgado mediáticamente

A través de su cuenta en TikTok la grafóloga y especialista en personalidad Maryfer Centeno, @marifercentenom en la plataforma, compartió un video en que que analizó la expresión corporal de Mau Nieto.

Para este análisis la especialista tomó el video que el comediante Mau Nieto compartió en su cuenta de Instagram titulado’Comunicado legal’.

Y es que en este video el también conductor de La Academia habló sobre la acusación que se hizo en su contra el día lunes 15 de agosto de este 2022.

De acuerdo con el análisis de la expresión corporal Mau Nieto en este video, el comediante estaría diciendo la verdad al declararse inocente.

Pues desde el principio la especialista señaló Mau Nieto se habría mostrado, sobre muchas otras emociones, triste al hablar del tema.

Asimismo narró Maryfer Centeno sus movimientos a lo largo de la narración de las repercusiones que ha tenido la denuncia en su vida, denotaban preocupación y asombro.

Pues en redes sociales Mau Nieto fue víctima de un linchamiento mediático por el cual estaría interponiendo una denuncia en contra de su supuesta víctima, Melissa Yamel.

Finalmente Maryfer Centeno aplaudió que Mau Nieto tome medidas legales para procede en contra de las acusaciones.

Por lo que determinó Mau Nieto esta dispuesto a cooperar, esta diciendo la verdad y se encuentra afectado a nivel emocional por la denuncia.

“A mí me parece que Mau Nieto esta diciendo no solamente la verdad, sino que esta afectado por las consecuencias y por lo que le ha ocasionado. No hay inconsistencias en su leguaje corporal”

Maryfer Centeno