¿Qué pasó en el Woko Comedy Club? La denuncia de abuso sexual en contra de un conductor de La Academia y standupero, que ensucia a la comedia mexicana en un lugar recientemente clausurado.

El Woko Comedy Club fue clausurado recientemente, tras la investigación del establecimiento derivada de la denuncia de una mujer a causa de presuntas agresiones en su contra.

Ya que resultó que el Woko Comedy Club estaba incumpliendo el reglamento del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Por lo que el sitio, descrito como “el lugar del stand up mexicano”, ubicado en Nuevo León 139, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), fue clausurado.

Sin embargo, la clausura no ha sido la única polémica que atraviesa el Woko Comedy Club, pues recientemente una comediante mexicana denunció un abuso sexual en su contra cometido en el baño del lugar.

Pero ¿qué fue lo que pasó en el Woko Comedy Club?

La tarde del pasado lunes 15 de agosto, la standupera y comediante mexicana Melissa Yamel, denunció una situación de abuso sexual en su contra, ocurrida en el Woko Comedy Club.

De acuerdo con las palabras de la productora de comedia, la situación ocurrió en 2018, cuando conoció a Mau Nieto en el establecimiento.

Esa noche, el standupero mexicano habría emborrachado a la joven para poder abusar sexualmente de ella.

Según lo expuesto por la comediante en sus redes sociales, el hombre le invitó muchos tragos de mezcal, y al preguntarle porqué lo hacía él le respondió que “para poder coger contigo”.

Después de dicha declaración Mau Nieto habría llevado a Melissa Yamel a uno de los baños de Woko Comedy Club para abusar sexualmente de ella, pese a que ella no consensuó el encuentro.

Situación que habrían conocido los demás espectadores y standuperos que se encontraban en el lugar considerado “la capital de la comedia en la CDMX”, sin embargo, nadie hizo nada.

Luego de vivir la situación, la joven compartió que otro de los comediantes que se presenta en el Woko Comedy Club, Juan Carlos Escalante, abusó sexualmente de ella al ofrecerse a llevarla a su casa.

Asimismo, indicó que tras vivir dicha situación sufrió violencia de género por los comediantes que asistían al Woko Comedy Club , y dejó de hacer stand up por ello.

Cabe destacar que no es la única denuncia que se ha presentado de una situación así en el Woko Comedy Club.

La denuncia de Melissa Yamel no ha sido la única en donde se expone el presunto abuso sexual dentro de la comedia mexicana y dentro de las instalaciones del Woko Comedy Club.

Pues, si bien se han mencionado que existen, por lo menos, otros cuatro casos de abuso sexual en el establecimiento, se tiene otra denuncia pública al respecto.

Se trata de la realizada en 2017 por la también comediante Myr Ramírez, quien denunció que otro de los cómicos mexicano quiso abusar sexualmente de ella.

Según lo señaló la standupera, fue Fredy el Regio quien habría insistido todo un año para tener sexo con ella, sin embargo se rehusó a hacerlo.

Por lo que, el día de su cumpleaños, el comediante la encerró en el baño del Woko Comedy Club, causándole miedo.

“Hace casi un año el comediante conocido como Fredy el Regio me encerró en el baño del bar Woko el día de mi cumpleaños. Él insistió durante un año previamente para tener sexo y por alguna razón (no quería) me rehusé”.

Myr Ramírez