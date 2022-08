Mau Nieto y el caso de Woko Comedy Club siguen dando de qué hablar. A través de Twitter, una usuaria hizo pública su denuncia contra el comediante.

Luego de la acusaciones de Melissa Yamel por abuso sexual , más mujeres se unen para desenmascarar a Mau Nieto y confesar su historia.

Ximena Moreno, la otra mujer que denuncia a Mau Nieto, asegura que el también conductor la drogó en una reunión con amigos.

Mau Nieto, comediante y conductor de La Academia, fue acusado de abuso sexual y ahora suma una nueva denuncia.

A través de Twitter, Ximena Moreno se unió a Melissa Yamel y dijo “yo sí te creo” sobre el caso de Mau Nieto.

Ximena Moreno, otra víctima de Mau Nieto, contó su historia de cuando el comediante de 36 años de edad la drogó con algo en su bebida .

De acuerdo con la mujer, su experiencia con Mau Nieto ocurrió en una reunión entre amigos en el departamento del comediante.

Aunque todo estaba muy cómodo al principio, la mujer vivió momentos desagradables cuando Mau Nieto la drogó.

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2022, cuando Ximena Moreno llegó al departamento de Mau Nieto con uno de sus amigos -y otro más- a jugar juegos de mesa.

Entre trago y trago, la mujer asegura que Mau Nieto aprovechó que ella salió a fumar para ponerle alguna droga a su vaso .

“En ningún momento me sentí en riesgo (...) hasta llegué a pensar que era un buen tipo, recuerda.

Más adelante, Ximena Moreno dejó solo su vaso y, desde ahí, su estado físico y mental cambiaron radicalmente.

La pesadilla de Ximena Moreno apenas iniciaba, pues ella no dejó de sentirse mal a lo largo de la noche junto a Mau Nieto.

Las manos le sudaban, se sentía diferente y sintió que el alcohol -aunque había bebido muy poco- estaba cobrando efecto.

“No lo vi venir”, confiesa.

Ximena Moreno aclara en su denuncia que nunca había consumido drogas , por lo que su estado físico la tenía asustada y confundida.

Uno de los amigos se fue de repente de la reunión, dejando a Ximena Moreno acompañada solo por un amigo más.

A los pocos minutos, ambos salieron del departamento de Mau Nieto.

“Nos fuimos, me ayudó a bajar las escaleras porque me temblaban las piernas, cuando nos subimos al coche se me empezó a trabar la mandíbula, empecé a rechinar los dientes, me dolía la cabeza.”

Ximena Moreno