Mau Nieto pide no ser juzgado mediáticamente

A través de un mensaje de WhatsApp enviado a la periodista Elisa Beristain, de 50 años de edad, el comediante Mau Nieto pide no ser juzgado mucho menos mediáticamente por las acusaciones de Melissa Yammel.

Como te informamos en SDPnoticias, Melissa Yammel, a través de Twitter lanzó una serie acusación por abuso sexual en contra de Mau Nieto, de 36 años de edad.

De acuerdo con la productora y standupera, Mau Nieto abusó de ella en el 2018, en el bar Woko Comedy Club, establecimiento que recientemente fue clausurado.

Mau Nieto, standupero. (@maunieto)

Según narra la presunta víctima, ella se acercó al comediante para expresarle su admiración ya que él acababa de lanzar su primer especial de Netflix, por lo que Mau Nieto le terminó invitando un mezcal.

El objetivo del comediante era emborrachar a la productora para que tuviera sexo. “Me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales las cuales yo no consentí en ningún momento”, dijo la presunta víctima.

Así como aseguró que por culpa de su agresor perdió su trabajo ya que en una ocasión, cuando se lo encontró, comenzó a llorar y esto incomodó a las personas.

Por ello la Fiscalía General de la Ciudad de México se puso en contacto con la standupera para darle seguimiento a la denuncia; sin embargo, hasta el momento se desconoce si esta procederá legalmente.

Melissa Yamel (@melissapurrs / Instagram)

Mau Nieto responde acusaciones de Melissa Yammel

Por su parte, el también conductor de televisión Mau Nieto, a través del programa Chisme No Like, aseguró que no ha abordado las acusaciones porque antes necesita asesorarse con sus abogados.

Así como confesó sentirse muy triste por la acusación de Melissa Yamel: “Me tengo que asesorar muy bien, ya mis abogados están viendo todo”, manifestó.

Mientras tanto no dirá ninguna palabra sobre todo para no complicar su situación.

“Agradecería mucho que ustedes no me juzgaran mediáticamente”, destacó no sin antes aclarar que es consciente que la presenta realiza su trabajo.

“La estoy pasando muy mal con esto. Se tiene que resolver legalmente”, remató mientras que su abogado prometió que de ser posible el día de mañana se abordará la acusación.