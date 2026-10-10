Bárbara Islas exige un castigo para su acosador tras padecer 7 años de hostigamiento. La actriz confirmó que ya inició la denuncia correspondiente.

La actriz y conductora denunció públicamente a Miguel, un hombre que inició como su fan y posteriormente transgredió su privacidad.

Bárbara Islas exige castigo para su acosador

Tras compartir su experiencia con un acosador durante 7 años, Bárbara Islas reveló que ha recibido apoyo de sus seguidores y las autoridades, las cuales ya iniciaron un proceso legal en contra de Miguel.

Hubo 7 años que nadie me hizo caso y hoy me hicieron caso” Bárbara Islas

Bárbara Islas (@barbaraislas)

Miguel era fan de Bárbara Islas y comenzó a acosarla por redes sociales, incluso llegó a ingresar a la casa de su mamá en Puebla y enviaba mensajes a sus hermanas, así como su expareja.

Bárbara Islas mencionó que no puede hablar de la denuncia en contra de Miguel por petición de las autoridades, pero expresó que ninguna persona merece ser acechada.

La actriz espera que Miguel sea encarcelado o ingresado a un hospital psiquiátrico.

Hay que cuidarnos, pero yo no tengo la culpa, la verdad. Entonces, ya, o al psiquiátrico o a la cárcel, pero que la ley lo dicte ya, por favor. Bárbara Islas

Bárbara Islas se sintió revictimizada tras denunciar a su acosador

A pesar de que las fans de Bárbara Islas le mostraron su apoyo tras denunciar a su acosador, algunos detractores la revictimizaron.

De repente saben qué es bien feo, que la gente me pone: ‘Te lo mereces por ser figura pública. Tú diste pie’. Que hoy le digo a toda la gente que nos está viendo, nadie merece que le cambien la vida por nada. Bárbara Islas

Bárbara Islas recibió comentarios que aseguraban que ella “se había ganado el acoso” por ser figura pública, por lo que ella aclaró que nadie merece vivir en el acecho de otras personas.

La actriz reveló que tiene ansiedad tras vivir 7 años de acoso y el padecimiento empeoró luego de que Miguel se metiera al cuarto de su mamá.

Sí he vivido con miedo, temo por mi vida, pero por eso gracias infinitas a los medios y a toda la gente que me apoyó porque se volvió viral. Bárbara Islas

Bárbara Islas espera que las autoridades actúen de inmediato y Miguel sea procesado, pues ha llegado a temer por su seguridad, la de su familia y allegados.

Mientras tanto, Bárbara Torres reveló que las redes sociales de su acosador siguen vigentes y que Miguel fue quien se inventó por años que mantenían una relación sentimental.