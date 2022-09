A pesar de que Syvial Pasquel asegura que lleva una buena relación con su familia, un programa filtró audios donde la hija de Silvia Pinal llama mantenido a uno de sus hermanos.

Ha sido un año complicado para la familia Pinal, pues se han enfrentado a varios escándalos, como la obra donde participó Silvia Pinal y el público se quejó de su estado.

Hace un mes se realizó el homenaje a la primera actriz en Bellas Artes, pero durante el evento Alejandra Guzmán hizo un comentario que dio a entender que no la había invitado a ser parte de la presentación.

Syvial Pasquel de 72 años de edad, desmintió a su hermana y mencionó que ella sí la había invitado a cantar para Silvia Pinal, pero ella le manifestó que no quería, pues iba acudir como familiar.

En recientes declaraciones, Sylvia Pasquel reafirmó que lleva una buena relación con sus hermanos.

“Siempre me quieren enemistar con mi hermana. Mi hermana y yo nos llevamos bien, somos una familia. A veces no nos vemos, pero eso no quiere decir que estemos peleados. Ni tenemos temas con la herencias, mi mamá ha sido muy inteligente y todo lo ha dejado perfectamente bien establecido”

Sylvia Pasquel