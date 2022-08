Sylvia Pasquel le respondió fuerte y contundentemente a Alejandra Guzmán, luego de que la rockera se quejara por no haber podido cantar en el homenaje que se le realizó a su mamá, Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas Artes.

Días previos al acto, el público se mostró muy sorprendido al enterarse de que Alejandra Guzmán no sería parte de los artistas que realizarían una presentación en el homenaje a Silvia Pinal, realizado el lunes 29 de agosto.

En ese momento, Alejandra Guzmán justificó la decisión, señalando que prefería no pisar el escenario para no robarle protagonismo a Silvia Pinal en su homenaje.

Sin embargo, el día del evento Alejandra Guzmán decidió alzar la voz, quejándose ante todos los asistentes de no haber sido tomada en cuenta para cantarle a su mamá en el recinto cultural más importante de México.

Sus palabras hicieron que el público le exigiera explicaciones a Sylvia Pasquel, hermana de la cantante y organizadora del homenaje.

La primera actriz no se quedó callada y en entrevista para el periodista Javier Poza le respondió fuerte y contundentemente a Alejandra Guzmán, quien ahora ha quedado muy mal parada ante los fans de Silvia Pinal.

Y es que, Sylvia Pasquel reveló que Alejandra Guzmán se negó a tener una participación más activa en el homenaje a Silvia Pinal, a pesar de que ella misma le pidió cantarle a la madre de ambas:

Las declaraciones de Sylvia Pasquel parecen revelar que Alejandra Guzmán no habla mucho con su hermana, pues la actriz señaló que la rockera le comunicó su decisión, pero a través de la asistente de Silvia Pinal:

Alejandra Guzmán “le habló a Efigenia y le dijo, ‘yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a trabajar’. Supongo que si hace el comentario se refiere a que no estuvo ahí porque pues estaban todos los que habían trabajado, pero no porque se le haya invitado o no, por supuesto que yo invité a mi hermana, por supuesto, ¿cómo la voy a invitar?, si ella, como le puse en el chat, ‘tú y mi hija son las únicas de la familia que han trabajado con mi mamá en la comedia musical, entonces sería un muy bonito detalle que participaras en el homenaje’, y ella no quiso”

Sylvia Pasquel