Pepillo Origel cerró bocas y se reunió con Silvia Pinal y sus amigas actrices, quienes dijeron que preferían ‘La Diva’ no regresara al teatro.

Y aunque Pepillo Origel había dicho no hablaría del regreso de Silvia Pinal al teatro, esta vez que le dedicó un mensaje contundente a Sylvia Pasquel.

Pepillo Origel es de quienes defienden que Silvia Pinal no debe regresar al teatro ni ser expuesta, mismos que no le parecieron a Sylvia Pasquel. Te contamos lo que se dijeron.

Una lluvia de críticas se les fueron encima a los hijos de Silvia Pinal, luego de que la actriz se presentara en la obra ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”.

Sin embargo, Pepillo Origel fue de los opositores a que la actriz fuera expuesta de esa forma a sus 91 años. Comentarios ante los que Sylvia Pasquel no se quedó callada.

Así como Sylvia Pasquel invitó a Gustavo Adolfo Infante a convivir con su mamá por una semana, le dijo a Pepillo Origel, “yo no te veo aquí” cuando la obra de estreno.

Esto negando que Pepillo Origel tuviera una amistad con su mamá, diciendo que tenía más de seis meses que ni le hablaba ni la iba a visitar.

Días después, Pepillo Origel calló bocas compartiendo una comida con Silvia Pinal y otras actrices, además de compartir las fotos en sus redes sociales.

En comentarios a Sale el Sol, Pepillo Origel le dejó en claro a Sylvia Pasquel que sí tiene una amistad con Silvia Pinal, “tú vives en Acapulco”.

“Ella no se da cuenta, porque ella vive en Acapulco, pregúntenle a Efi… yo me la llevaba a comer, no tenía porqué venir la Pasquel ni nadie”.

Pepillo Origel, periodista.