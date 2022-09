¿Silvia Pinal está grave? Efigenia Ramos, asistente de la última diva del cine mexicano habló sobre la nueva enfermedad que padece.

Las alarmas sobre la salud de doña Silvia Pinal, de 91 años de edad, se encendieron la mañana de este lunes 26 de septiembre, luego que se reportara en un programa de radio que la primera actriz había caído enferma de neumonía.

Ante ello, Efigenia Ramos ha salido para dar un reporte sobre el estado de salud de doña Silvia Pinal, confirmando que la actriz está enferma. ¿De qué?

¿Por qué Alejandra Guzmán no cantará en el homenaje de Silvia Pinal? Esto sabemos

Silvia Pinal y Enrique Guzmán coinciden pero no se saludan

En su programa ‘Todo para la mujer’, la periodista Maxine Woodside comentó que el fin de semana doña Silvia Pinal había tenido que cancelar su asistencia a una reunión con amigas porque debía estar en reposo.

La periodista Ana María Alvarado completo la información, afirmando que doña Silvia Pinal tenía una enfermedad respiratoria, aunque por fortuna no se trataba de Covid-19:

Ante el preocupante diagnóstico, Alvarado aclaró que doña Silvia Pinal no se encontraba grave, por lo que estaba siendo atendida en su casa.

Este reporte desató rumores sobre la salud de doña Silvia Pinal, ante lo cual su asistente Efigenia Ramos dio unas declaraciones al diario El Universal, sin descaratar el cuadro de neumonía:

Sylvia Pasquel, hija mayor de Silvia Pinal, también reaccionó a los reportes sobre su madre, precisando a El Capitalino que hasta el momento no le han diagnosticado neumonía a la primera actriz.

Grupo Firme no pudo superar la gente que Rigo Tovar juntó en Monterrey en 1981

AMLO anuncia concierto de Christian Nodal en el Zócalo; pero no quiere problemas con Belinda

Sin embargo, la hija de Silvia Pinal dijo que han decidido ser precavidos para evitar que su padecimiento llegue a agravarse:

“El doctor había dicho que no podía salir mi mamá que porque ahorita tenía una tos, pero no quería que se complicara y se fuera a convertir en una neumonía. Pero de eso a que tenga neumonía hay un gran paso y en un gran trecho... No está grave está en su casita y acabo de comer con ella, lo único que tenemos es tos, toda la familia tenemos tos”

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal