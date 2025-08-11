El gran chisme se armó entre Lizbeth Rodríguez de 31 años de edad, y Kim Shantal, lo que terminó en una demanda por un chisme viejo revivido, se contó en video de YouTube.

Lizbeth Rodríguez se sigue tomando en serio el ser casa infieles, pues tras una fuerte revelación de Kim Shantal de 29 años de edad, con Juan de Dios Pantoja, la creadora fue demandada.

¿Por qué Kim Shantal demandó a Lizbeth Rodríguez? El chisme completo incluye a Juan de Dios Pantoja

Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja de 29 años de edad, habían pasado al olvido entre los creadores de contenido en tendencia, pero un chisme viejo se revivió llevando a Kim Shantal a quedar como la mala del cuento.

Fue a través de un en vivo que Lizbeth Rodríguez hizo que ventiló que Juan de Dios Pantoja era un coqueto de primera asumiendo que a ella se le insinuó en varias ocasiones.

Sin embargo, Lizbeth Rodríguez aseguró que a pesar de que ella no cayó, no pasó lo mismo con Kim Shantal con quien trabajaba en Badabum.

Y es que Lizbeth Rodríguez aseguró que Kim Shantal sí fue amante de Juan de Dios Pantoja luego de que lo conoció por Badabum.

“Yo no le hice caso [a Juan de Dios Pantoja], pero sí me tiró la onda. Y por ejemplo [Kim] Shantal, si le tiran la onda, pues esa morra sí le vale madre porque ya lo había hecho (...) Creo que la Shantal se dio al Panochudo [Juan de Dios Pantoja] también ”. Lizbeth Rodríguez, creadora de contenido.

Asimismo, Lizbeth Rodríguez señaló que Juan de Dios Pantoja le dijo “si hacemos algo, que no se de cuenta la Kim [Shantal]”, lo que a ella le impactó.

La ventilada que Lizbeth Rodríguez puso a Kim Shantal está siendo acompañada de un video donde Juan de Dios Pantoja admite sí haber sido infiel y la nacida en Tijuana reacciona con cara de nerviosismo.

Kim Shantal reacciona en video de YouTube a ser la amante de Juan de Dios Pantoja con demanda a Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez aseguró que Kim Shantal fue la amante de Juan de Dios Pantoja y ahora tiene una demanda que fue revelada en video de YouTube.

La nueva polémica que Lizbeth Rodríguez levantó sobre Juan de Dios Pantoja y Kim Shantal le dejará los bolsillos vacíos porque ahora tiene una demanda por daño moral.

A través de una entrevista con video en YouTube del reportero Ernesto Buitron, Kim Shantal dio a conocer la demanda a Lizbeth Rodríguez por daño moral debido a que asegura le está inventando chismes.

“Es mentira, de todo lo que se me ha acusado es mentira”. Kim Shantal, creadora de contenido.

Además de que Kim Shantal señaló que el chisme le puede causar problemas personales al ser amiga de la esposa de Juan de Dios Pantoja, asegura que le cancelaron dos contratos por culpa de Lizbeth Rodríguez.

Según Kim Shantal, fue “mucho dinero” el que le iban a dar en esos dos contratos que ya le cancelaron, además de que ese es sustento para su familia y gastos que ya tenía comprometidos.

“Se vio perjudicado mi trabajo ya que se me cancelaron dos contratos de mucho dinero. Mi trabajo es lo más importante para mí ya que no solo dependo yo de él, sino mi familia más cinco familias que dependen del nombre de Kim Shantal, fue una gran pérdida de dinero”. Kim Shantal, creadora de contenido.

Ante ello, en la demanda por daño moral exige a Lizbeth Rodríguez una indemnización, una disculpa pública y los honorarios de sus abogados.

Hasta el momento, Lizbeth Rodríguez no ha reaccionado a la demanda de Kim Shantal y es que el procedimiento apenas habría empezado y aún no estaría notificada oficialmente por las autoridades.