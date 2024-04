¿Por qué Britney Spears tiene que pagarle 2 millones de dólares a su papá? La Princesa del Pop reclama que nunca habrá justicia.

En noviembre de 2021 un juez puso fin a la tutela legal que durante 13 años le quitó el control de su vida y sus fiananzas a Britney Spears, de 42 años de edad.

Esto sucedió luego de que la Princesa del Pop le suplicara al juez que la liberara de la “abusiva” tutela que ejercía su padre Jamie Spears en su contra.

Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por las cosas que escribió en su autobiografía The Woman in Me

Luego de ello, Britney Spears y su padre se enfrascaron en una disputa legal por el pago de honorarios legales y la gestión de sus finanzas, misma que se resolvió en estos días, dejando a la cantante lamentando que “nunca habrá justicia”.

Y es que, según se dio conocer el pasado 25 de abril, la defensa de Britney Spears acordó el pago de 2 millones de dólares a su padre (más de 34 millones de pesos) para poner fin al litigio.

Así lo indicó Mathew Rosengart, abogado de Britney Spears, en un comunicado en el que se dijo honrado de haber defendido a la cantante.

Por su parte, Alex Weingarten, abogado del padre de la cantante, dijo a CNN que “Jamie está encantado de que todo esto haya terminado”.

Britney Spears había guardado silencio sobre el acuerdo, pero la madrugada del domingo 28 de abril parece haberse pronunciado al respecto.

Y lo ha hecho, arremetiendo contra sus padres por el daño que le causaron y lamentando que probablemente nunca obtendrá justicia.

En su cuenta de Instagram, Britney Spears publicó una foto en la que solo aparece usando una tanga. Junto a la imagen colocó un texto en el que detalló los problemas con su familia.

Britney Spears pareció a acusar a su familia del daño permanente que tiene en la espalda y por el que debe recibir tratamiento de por vida.

Enseguida, Britney Spears lamentó que los daños que sus propios padres le provocaron y que pudieron llevarla a la muerte, quedarán impunes.

¡¡¡Mi familia me lastimó !!! ¡¡¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá !!! ¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada cuando hicieron eso durante cuatro meses están navegando sin problemas! La forma en que me criaron siempre me enseñaron la formación del bien y del mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me lastimaron! ¡¡¡Tengo mucha suerte de estar aquí!!!

Britney Spears