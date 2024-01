Tras la polémica en torno a Justin Timberlake y al libro The Woman in Me, Britney Spears se disculpa con el cantante por lo escrito en su autobiografía.

Britney Spears -42 años- se ha disculpado oficialmente con Justin Timberlake -42 años- por lo que escribió en su autobiografía The Woman In Me.

La disculpa de Britney Spears a Justin Timberlake la realizó a través de sus redes sociales, pues aseguró que lo lamentaba “profundamente”.

Esta fue la disculpa de Britney Spears a Justin Timberlake

Cuando salió la autobiografía de Britney Spears, The Woman In Me, lo que más sorprendió al público fueron las declaraciones sobre su relación con Justin Timberlake.

Pues Britney Spears y Justin Timberlake fueron una de las parejas más famosas de Hollywood durante la década de los 90.

Sin embargo, las declaraciones de Britney Spears en su libro The Woman In Me, repercutieron de manera negativa en Justin Timberlake.

Por lo que ahora que Justin Timberlake ha regresado a la escena musical, Britney Spears aprovechó para disculparse con su ex pareja:

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente” Britney Spears

¿Qué fue lo que dijo Britney Spears de Justin Timberlake en su libro The Woman in Me?

Britney Spears se ha disculpado públicamente con Justin Timberlake por lo que escribió en su autobiografía The Woman In Me.

Y es que de acuerdo a la autobiografía escrita por Britney Spears, reveló que Justin Timberlake supuestamente le pidió abortar cuando ella no quería.

Además Britney Spears mencionó la vez que Justin Timberlake la traicionó cuando reveló que habían tenido relaciones sexuales cuando ella había dicho que esperaría hasta el matrimonio,

De igual manera, Britney Spears publicó en su autobiografía que Justin Timberlake le fue infiel en varias ocasiones aunque él expresó públicamente que había sido ella quien lo había traicionado.

Es por eso que Britney Spears, aprovechando el estreno de la canción Selfish de Justin Timberlake, decidió disculparse con el cantante quien ha retomado su carrera musical.