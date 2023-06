Poncho de Nigris ingresó a La Casa de los Famosos México para dar a conocer su verdadero yo y así limpiar la mala imagen que se tiene de él; sin embargo, las cosas no están saliendo como esperaba.

Marie Claire Harp, de 28 años de edad, lo acusó de misógino y machista tras la mala relación que tuvieron en el reality show y ahora un dentista asegura que Poncho de Nigris no le pagó las carillas.

Las carillas de Poncho de Nigris, de 47 años de edad, salieron a relucir cuando Wendy Guevara, de 29 años de edad, le preguntó cuántos de sus dientes superiores son naturales, por lo que el influencer aseguró que la mayoría.

Y enseguida reveló que solo se hizo 4 carillas, pero La Perdida no le creyó ya que evidentemente trae 10 carillas, lo que confirmó el doctor que se las diseñó y colocó.

El doctor Benavides, quien se define como una figura pública, pero sobre todo un creador de sonrisas perfectas en actores, artista, futbolistas y socialités, desenmascara a Poncho de Nigris.

Confirma que el habitante de La Casa de los Famosos México tiene 10 carillas, las cuales no le pagó ni con menciones en redes sociales , al contrario, lo insultó en su podcast.

“No andes en La Casa de los Famosos dando una cara de que eres buena gente, que eres honesto y leal pues porque no”, cita visiblemente molesto.

Y enseguida muestra el documento que prueba que el originario de Monterrey acudió a su clínica el 18 de marzo de 2018, año en que traía 4 carillas que le hicieron el otro lugar, las cuales le corrigieron.

El doctor Benavides le advierte a Poncho de Nigris y a su esposa Marcela Mistral, de 34 años de edad, que no soltará el tema hasta que el influencer reconozca tiene 10 carillas, las cuales él le hizo.

“Yo no voy a soltar el tema nunca, hasta que me dé reconocimiento Poncho. Con una vez que diga la verdad yo no vuelvo a tocar el tema, nada mas que la verdad salga, se reconozca. Soy hombre de palabra, no necesito contrato ni nada, con una vez lo que acepte y yo no vuelvo a mencionarlos nunca más”

Dr. Benavides asegura que Poncho de Nigris no le pagó las caretas