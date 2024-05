Peso Pluma -de 24 años de edad- le advirtió a las mujeres que mejor ni se enamoren de él y revela su situación sentimental.

Peso Pluma ha desatado varios rumores sobre una relación sentimental con la cantante Anitta, esto después de su presentación en Coachella 2024.

Sin embargo, el propio cantante reveló si ya esta en el momento ideal para volverse a enamorar, luego de su polémica ruptura con Nicki Nicole.

Luego de su ruptura amorosa con Nicki Nicole, Peso Pluma ha sido visto muy cercano a Anitta, desatando rumores de un posible noviazgo.

Peso Pluma se ha enfocado de lleno a su carrera artística presentándose en diversos festivales de música, y muchos se han preguntado por su situación sentimental actual.

El cantante reveló recientemente si ya esta preparado para volver a darse una oportunidad en el amor, luego de su ruptura con Nicki Nicole en febrero 2024.

Fue en una entrevista con la estación de radio La Mejor FM que Peso Pluma pudo platicar respecto a su vida amorosa.

Es que todo comenzó cuando fue cuestionado sobre cómo le gustan las mujeres, a lo que el cantante de corridos tumbados aseguró que “todas las damas”.

Sin embargo, comentó que no estaría listo para comenzar una relación sentimental; por esta razón, el locutor pidió a todas sus fans que no se acercaran a él.

Peso Pluma paró en seco al locutor y pidió todo lo contrario, pero con una sola condición: Que sus admiradoras “no se enamoren”.

“No, no, no, sí que se acerquen (las mujeres), pero nomás’ no se enamoren”.

