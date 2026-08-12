Tras la hospitalización de Perez Hilton bajo la Ley Baker de Florida en Estados Unidos, el influencer dio la custodia de sus hijos a su madre Teresita Lavandeira.

Los reportes detallan que los tres hijos de Mario Armando Lavandeira Jr. conocido como Perez Hilton, estarán bajo la custodia temporal de su madre debido a su internamiento por la crisis mental que tuvo.

Hijos de Perez Hilton quedarán bajo la custodia de su madre

El bloguero Perez Hilton vivió una crisis mental que lo llevó a autolesionarse mientras hacia una transmisión en TikTok, de este modo no solo fue atendido en un hospital sino que más tarde fue ingresado a una clínica de rehabilitación.

Ante ello, se informó que la mamá de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, solicitó a un Tribunal Familiar en Miami, Florida, la custodia temporal de sus tres nietos, lo que el bloguero firmó de forma voluntaria.

Reportes señalan que aunque Perez Hilton firmó de forma voluntaria, la custodia temporal da la facultad de que en el momento en que él desee le pueden ser devueltos los menores de edad.

Perez Hilton con sus tres hijos. (Agencia México)

Asimismo, según las leyes en Florida, esta custodia provisional conlleva que la señora Lavandeira pueda tomar decisiones médicas, escolares, registros de identidad, así como cualquier otra actividad por el bienestar de los niños de 13, 11 y 8 años.

Madre de Perez Hilton resguarda documentos judiciales sobre sus nietos

La madre de Perez Hilton tiene la custodia provisional de los tres hijos del bloguero. Además, la señora Lavandeira resguardó los documentos judiciales de los menores debido a la exposición mediático sobre el caso.

El informe también señala que Teresita Lavandeira pidió cerrar los documentos que tengan que ver con procesos judiciales de los menores para que así el público no pueda acceder a ellos.

La petición argumenta que busca salvaguardar la seguridad y bienestar de los hijos de Perez Hilton, explicando que los sucesos son de interés público al tratarse de una figura expuesta públicamente y las personas que aún merodean la casa del bloguero.