Pepe Aguilar, cantante de 54 años y padre de Ángela Aguilar -la también cantante de 17 años- ha rebelado algunas de las prohibiciones que tiene para ella y su hijo para poder subirse al escenario.

Con más de 35 años de carrera en la industria musical, Pepe Aguilar ha ido adquiriendo experiencia dentro de lo que es salir de gira y tener presentaciones ante un público en vivo.

Es por esto que se ha formado como un profesional, con ciertas idead y prácticas, para poder ofrecer un buen espectáculo para sus admiradores .

Por lo que Pepe Aguilar, como buen padre preocupado por sus hijos y su trayectoria musical, les dejó muy en claro a Leonardo y Ángela Aguilar algunas prohibiciones que deben obedecer sí o sí .

Fue durante una entrevista en el programa de Maxine Woodside , ‘Todo para la Mujer’, que Pepe Aguilar habló de algunas de las prohibiciones que tiene para Ángela Aguilar y su hijo.

Esto porque el cantante fue invitado para hablar del ‘Jaripeo Sin Fronteras’. Entre la entrevista, le preguntaron acerca de cómo maneja la situación con sus hijos.

Sobretodo por tener que separar su rol de padre con el de un compañero que forma una colaboración con sus hijos sobre el escenario.

Al respecto, Pepe Aguilar dijo que es muy exigente con Ángela Aguilar y sus hijos cuando se trata de salir a cantar ante un público.

Esto porque considera que lo mínimo que las personas esperan después de haber pagado determinada cantidad de dinero para ver un espectáculo, es ver algo de calidad.

Pues, en su opinión, la gente se merece ese respeto. Por lo que al salir al escenario tienen que hacerlo en las mejores condiciones y con la mejor producción posible.

“Mis hijos tienen 100% leída la cartilla en ese sentido. No pueden llegar borrachos, no se pueden emborrachar en el show, no pueden llegar desvelados. No pueden distraerse porque están dando un espectáculo”.

Pepe Aguilar