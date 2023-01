Pedro Sola recuerda con tristeza cuando los Reyes Magos le traían balones y no muñecas, algo que sin duda marcó su infancia ya que no podía disfrutar como otros niños los regalos que le traían.

A unos días de celebrar el 6 de enero, Jorge Garralda de 61 años de edad acudió al programa Ventaneando para contar todos los detalles sobre la edición número 28 del Juguetón.

Sin embargo Pedro Sola de 75 años de edad sorprendió a los televidentes al revelar que los Reyes Magos no le traían lo que pedía ya que el quería muñecas y solo le daban balones.

Pedro Sola (Tomada de Video )

Con tristeza, Pedro Sola recuerda que los Reyes Magos no le traían lo que les pedía

El próximo 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, esta fecha es muy esperada por los niños ya que quieren disfrutar los regalos que les traen.

Sin embargo, muchas veces y a pesar de hacer la petición en una carta, los Reyes Magos no cumplen con los deseos de los niños y les terminan obsequiando otras cosas.

Así le pasó a Pedro Sola y a sus 75 años lo confesó en el programa Ventaneando de este martes 3 de enero. De manera triste, el conductor reveló que los Reyes Magos no le cumplieron sus deseos.

Pedro Sola reveló con tristeza -en presencia de Jorge Garralda- que él siempre pidió una muñeca, pero lamentablemente siempre le traían balones.

“Señor Garralda yo pedía muñecas y me traían balones” Pedro Sola

Ante las burlas de sus compañeros, Pedro Sola retomó la palabra y señaló: “pues que quiere que le diga, mire no más lo que pasó”.

Jorge Garralda molesto por las críticas por los juguetes que entrega a los niños

A unos días de que se realice la edición 28 del Juguetón, Jorge Garralda acudió al programa Ventaneando donde reveló que faltaban varios juguetes para las niñas.

“Ahora necesitamos pedirle a la gente que piensen en las niñas” Jorge Garralda

Jorge Garralda mostró su molestia pues aseguró que recibe varias críticas en las redes sociales por los juguetes que le entrega a los niños.

Durante su intervención, Jorge Garralda puntualizó que él entrega los juguetes que le piden los niños y no es porque él decida entregarles eso.

“Para que no me vengan con discursos que me aburren, yo entrego el juguete que los niños piden, pero las niñas me piden juguetes especiales” Jorge Garralda

Jorge Garralda destacó que el siempre entrega el juguete que piden los niños sin importar su género pues es el deseo de los pequeños.

“Si las niñas me piden un carrito, les doy un carrito. Yo no soy quien para decirles no, porque después me vienen ahí ‘porque eras niña las muñecas’, lo que pidan, hay niñas que piden balones” Jorge Garralda

En su conversación, Jorge Garralda destacó que le da mucha flojera los mensajes que recibe de que si entregó a una niña una muñeca por su género.

Jorge Garralda puntualizó que se encuentra muy ocupado como para todavía tener que enfrentar los comentarios en las redes sociales.

“Yo voy por la infancia de México y el niño que pide una muñeca se la lleva y la niña que me pide un balón se lo lleva. No me joroben el día, tengo más cosas que hacer y hacerla de Rey Mago es muy complejo como para aguantar estupideces en las redes” Jorge Garralda