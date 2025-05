¿Pedro Sola nunca ha sufrido por amor? En Ventaneando señala que de joven fue “estúpido” porque se enamoraba muy fácil.

Sin embargo, las conductoras de Ventaneando no le creyeron a Pedro Sola -de 78 años de edad-, pues le recuerdan que sí ha sufrido por amor.

Durante la emisión de Ventaneando los conductores no dudaron en hablar sobre el reciente estreno de la canción “Me Está Doliendo” de Carin León y Alejandro Fernández.

Ahí las conductoras se mostraron muy felices con la letra de la canción, pero Pedro Sola señaló que él necesitaba una traductora para poder entenderla.

Fue en ese momento, que Pedro Sola reconoció que nunca ha sufrido por amor, pero sus compañeras de inmediato se burlaron de su respuesta en señal de que no le creían nada.

Pati Chapoy incluso señaló que Pedro Sola ha ido llorando a Ventaneando por amor.

Ante las burlas, Pedro Sola les recordó que tiene una pareja estable desde hace 23 años y se encuentran muy bien.

Sin embargo, Jimena Pérez ‘la Choco’ le cuestionó si de más chavito no había sufrido por amor.

Pedro Sola cree que de joven “era estúpido” porque se enamoraba muy rápido de varias personas y terminaba sufriendo por amor.

“Cuando estaba jovencillo en la Universidad, me enamoraba y no mejor acá y no allá, así me pasaba y sufría mucho. No era facilón, era estúpido”

Pedro Sola