La esposa de Pedro Moreno -de 44 años de edad- defiende al actor y niega que le haya robado y violentado, delitos por los que lo detuvieron.

El pasado 16 de mayo, Pedro Moreno fue detenido por presuntamente agredir a su esposo y robarle su celular, cargos que ya negó Bárbara Estévez.

Bárbara Estévez llamó a la policía luego de que Pedro Moreno se negara a darle su celular, por lo que fue acusado de robo con violencia y violencia doméstica.

Tras varias horas detenido, Pedro Moreno fue liberado y en sus primeras declaraciones aseguraba ser inocente.

Además, aseguraba que Bárbara Estévez era una mujer ejemplar y que siempre la respetaría como madre de sus hijos.

Por su parte, Bárbara Estévez aclaró que Pedro Moreno no la agredió y tampoco le robó su celular con violencia, como las autoridades lo determinaron.

“Fue una discusión, sí hubo un: ‘dame el celular’, no hubo más, que me robó el teléfono como pusieron, que es robo, nada de eso”

Bárbara Estévez detallo que ella habló a la policía, pero después les pidió que no detuvieran a Pedro Moreno.

“Les dije: ‘Por favor no se lo lleven’, yo quiero quitarle los cargos porque no quiero proceder con esto, no hay justicia, ni sentido”

Bárbara Estévez