El actor Pedro Moreno de 44 años de edad, ya salió en libertad luego de haber sido arrestado por robo y violencia doméstica. Sin embargo, su esposa Barbara Estevez dice que todo fue un mal entendido.

Barbara Estevez, la esposa de Pedro Moreno, confirmó que sí hizo la llamada al 911, pero dijo que no quería que lo detuvieran y hasta le pidió a los policías “no se lo lleven”.

Se informó que el actor Pedro Moreno fue arrestado por robo y violencia doméstica, pero el cubano fue puesto en libertad el 15 de mayo por la madrugada y sin tener que pagar fianza.

Pese a lo estrictas que son las leyes en Estados Unidos, Pedro Moreno compartió en entrevista con Telemundo que su arresto no tuvo mayor consecuencia porque todo fue un mal entendido.

Aunque el actor detalló que prefería guardar los detalles para que la información de lo ocurrido no perjudique a los hijos que tiene con Barbara Estevez, sí dejó ver que no pasó nada malo.

Imágenes de la audiencia mostraron que Pedro Moreno sí fue arrestado, esposado e incluso llevó el uniforme naranja de las prisiones en Estados Unidos, pues hasta fue presentado ante un juez.

Sin embargo, Pedro Moreno fue puesto en libertad y presumiblemente libre de los cargos de robo y violencia doméstica, bajo los que fue arrestado.

Y es que a pesar de que se dijo que el actor cubano tuvo que pagar fianza por el arresto, este negó todo a Telemundo.

Asimismo, Pedro Moreno desmintió los rumores sobre un supuesto robo a almacén a mano armada, así como que tampoco entró a la fuerza a su casa a robarle el celular a Barbara Estevez.

Pedro Moreno quedó en libertad sin pagar fianza por los cargos de robo y violencia doméstica debido a que todo fue un mal entendido, comentarios que Barbara Estevez respalda.

El informe de policía aseguraba que el actor fue detenido luego de una llamada al 911 donde quería robar un celular. Sin embargo, Barbara Estevez niega que fuese así.

Pese a que Estevez confirmó haber llamado al 911, explicó que su intención no era que se llevaran detenido a Pedro Moreno y que incluso antes del traslado pidió a la policía no hacerlo.

Y es que incluso compartió que en la discusión que tenía con Pedro Moreno en la casa que aún comparten como matrimonio pese a estar en proceso de divorcio, este le quitó el celular y no quería devolverlo.

Fue por ello que decidió llamar a la policía, sin embargo, su sorpresa fue ver la interpretación de lo sucedido y que fuera detenido, por lo que acudió a la Fiscalía para retirar los cargos a Pedro Moreno.

“Sí hubo pelea por el celular, no fue que me robó el teléfono como pusieron ahí [en los cargos] que robo y violencia doméstica, nada de eso (...) yo quiero quitar los cargos porque no quiero proceder con esto, es más, no tiene sentido”.

Barbara Estevez, esposa de Pedro Moreno.