A través de su cuenta en TikTok, una usuaria acusó a Paulina Rubio -de 52 años de edad- de ser gordofóbica.

Y es que la cantante mexicana habría ofendido a una mujer por su físico mientras viajaba a Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con la usuaria, Paulina Rubio se dijo una ‘enviada de dios’ para enseñarle lo que nadie más le había dicho.

En su cuenta de TikTok, la usuaria Norma -@normaguacamole- compartió su experiencia viajando con Paulina Rubio.

Y de acuerdo usuario de TikTok, Paulina Rubio sería gordofóbica ya está, la acosó y ofendió en reiteradas ocasiones por su físico.

En su video, la usuaria dijo haberse encontrado con la cantante mexicana el viernes 09 de febrero, en un vuelo hacia Miami, Estados Unidos, de American Airlines.

La cantante, por error, se sentó en su asiento -la ventana-, por lo que ella pidió a las aeromozas que la apoyaran y aclararan el asunto.

Sin embargo, el cambio de lugar molestó a Paulina Rubio, por lo que comenzó a agredirla para quedarse con el lugar.

La usuaria señaló que la cantante le dijo que debido a que “estaba muy grande”, ella se debería quedar en el pasillo y luego tomó represalias por no haber aceptado el cambio de asiento.

“Ella estaba enojada y me dijo que como yo estaba muy grande necesitaba más espacio y que me sentara en el asiento del pasillo”

La usuaria de TikTok viajaba acompañada de su novia, y señaló que cuando esta fue al baño, Paulina Rubio le dijo que a ella no la dejaría pasar.

Asimismo, mientras esperaba a su pareja, la usuaria señaló que en algún momento la cantante comenzó a disculparse, pero que luego regresó a sus acosos.

Pues le dijo que no debería estar comiendo y que ella era una “enviada por dios” para corregir sus hábitos alimenticios.

“Primero disculpándose y después siguió diciéndome que no me debería haber tomado la coca que me dio la aerolínea y que no debí haber comido las galletas (…) que a lo mejor ella había venido de dios para decirme lo que no me dice mi mamá y mi pareja”

Norma, @normaguacamole