Paulina Rubio confiesa con tristeza que no pudo despedirse de su mamá, Susana Dosamantes y se niega hacerlo.

El 2 de julio de 2022 murió la actriz Susana Dosamantes, tras luchar contra el cáncer de páncreas.

A un año de su muerte, Paulina Rubio -de 52 años de edad- sigue hablando de su mamá en presente y contó que no pudo despedirse de ella.

Paulina Rubio ha tratado de mantener su vida personal fuera del ojo público, pero hace unos días abrió su corazón en Podium, podcast con Vicky Martín.

La Chica Dorada explicó que se negaba a hablar de Susana Dosamantes en pasado, pues ella seguía presente.

La cantante asegura que Susana Dosamantes vive en ella y por eso sabe que debe seguir adelante tras su partida.

Además, Paulina Rubio reveló que no pudo despedirse de su mamá y se niega hacerlo.

“Yo no tuve tiempo de despedirme de ella y no me voy a despedir de ella nunca (...) Fue algo muy rápido, algo que todavía no pasó, algo que estoy cruzando un día a la vez”

Paulina Rubio